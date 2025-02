A- A+

CINEMA Disney decide mudar programa de diversidade e reduzir aviso sobre racismo em clássicos; entenda Posicionamento da gigante do entretenimento acontece em meio às críticas do governo Trump à agenda woke

A Disney decidiu alterar as suas políticas diversidade, equidade e inclusão, segundo um comunicado divulgado internamente na companhia nesta terça-feira (11). A ideia é passar a focar diretamente nos resultados comerciais.



A mudança nos programas na gigante americana acontece em meio a uma avalanche de alterações em outras empresas como Meta, Pepsi, GM, Google, Intel e PayPal — algo que vem associado também à nova gestão da Casa Branca sob o republicano Donald Trump, que critica a chamada “agenda Woke”.

A mudança indica que a Disney passaria a deixar de exibir ainda os avisos de conteúdo, lançados em 2020 e que vinham antes de filmes clássicos, como “Dumbo” e “Peter Pan”, que precisam ser contextualizados segundo a época em que foram criados.

"Este programa inclui representações negativas e/ou maus tratos de pessoas ou culturas. Estes estereótipos eram incorretos na época e continuam sendo incorretos hoje em dia. Em vez de remover esses conteúdos, queremos reconhecer o impacto nocivo que eles tiveram, aprender com a situação, e despertar conversas para promover um futuro mais inclusivo juntos”, dizia o texto.

Em vez deste aviso, a empresa passaria a veicular uma mensagem mais curta, destacando que determinada obra pode conter “estereótipos ou representações negativas”.

As mudanças incluem a substituição do fator de desempenho “Diversidade & Inclusão”, utilizado para avaliar a compensação de executivos, por uma métrica, a “Estratégia de Talentos”, que tem um foco maior no sucesso dos negócios.



A Disney ainda vai encerrar o site, que dava visibilidade aos talentos de comunidades minoritárias — e que foi bastante criticado por conservadores —, e suspender bolsas para pessoas de grupos invisibilizados.

A empresa também reformulou os “Grupos de recursos empresariais” para “Grupos de pertencimento”, que vai buscar fortalecer a comunidade de funcionários e melhorar a experiência no local de trabalho.

Além dessas iniciativas, a Disney vinha promovendo obras com destaque à diversidade — e teve relativo sucesso com as ideias. “Moana 2”, por exemplo, alcançou US$ 1 bilhão (cerca de R$ 6 bilhões) em bilheteria global, de acordo com a Box Office Mojo.

Em meio a essa produção, a companhia de entretenimento chegou até a travar uma disputa política com o governador da Flórida, Ron DeSantis, por causa da lei estadual “Don’t Say Gay” (não diga gay). Entretanto, em 2022, a Disney passou a assumir uma outra postura, quando o seu novo CEO, Bob Iger, afirmou que não deveria “ser motivado por uma agenda, e sim por entretenimento”.

Em paralelo, a PBS também promoveu mudanças em sua estrutura interna. A emissora americana, na mesma esteira das demais, decidiu fechar um escritório dedicado às iniciativas de diversidade, equidade e inclusão. Em um comunicado interno, a presidente da empresa, Paula Kerger, comunicou o desligamento de funcionárias ligadas ao departamento.

“Nossa missão de educar, engajar e inspirar a ampla variedade de comunidades americanas que atendemos continuará no centro do nosso trabalho, e também continuaremos garantindo que a PBS permaneça um lugar acolhedor para todos”, disse Kerger.

