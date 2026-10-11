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DIA DAS CRIANÇAS Maratona de diversão: veja produções do Disney+ para celebrar o 12 de outubro Com feriado prolongado chegando, o canal de streaming reúne opções tomadas por magia, humor e aprendizado para curtir em família

Para o Dia das Crianças tem uma opção irresistível para celebrar a data, na fase mais que é repleta de descobertas, brincadeiras e imaginação sem limites.

E com o 12 de outubro numa segunda-feira, o fim de semana prolongado estará ainda mais garantido para os pequenos, com o streaming recheado de produções, especificamente o Disney+, que vai de clássicos com o Mickey a aventuras e super-heróis e histórias encantadoras de princesas.



O catálogo oferece opções para todas as idades e gostos. Confira sugestões para transformar o feriado em uma verdadeira maratona de alegria e momentos inesquecíveis para os pequenos:

"A Casa do Mickey Mouse"

Estrelada por Mickey Minnie, Pato Donald, Margarida, Pateta e Pluto, a animação traz histórias mágicas com muita comédia e canções, enquanto estimula o raciocínio lógico.

Também estão disponíveis na plataforma as séries “A Casa do Mickey Mouse” (2006), “A Casa do Mickey Mouse+” (2025), “A Casa do Mickey Mouse+: A Fazenda do Mickey” (2026) e “A Casa do Mickey Mouse+: Músicas da Fazenda do Mickey” (2026).

"Bluey"

A série acompanha o dia a dia da cachorrinha Bluey e de sua família e amigos. Com muita imaginação, ela aproveita para transformar o cotidiano em aventuras cheias de criatividade.

Além de “Bluey” (2019), a animação principal, também estão disponíveis “Pequenas Histórias com Bluey” (2024), “Bluey: Compilações” (2026), “Bluey e o Teatro de Marionetes” (2026) e o especial “Curtas Mickey+: Mickey e Bluey” (2026).

"Toy Story"

Desde o clássico primeiro filme até o quinto lançamento da franquia que acompanha o caubói Woody e seus amigos estão disponíveis na plataforma. O catálogo conta ainda com o derivado “Lightyear” (2022), os especiais “Toy Story Toons” (2011 a 2012), “Toy Story – Esquecidos pelo Tempo” (2014), “Toy Story de Terror” (2013) e a série “Garfinho Pergunta” (2019 a 2020).

"Spidey, Homem de Ferro e Amigos"

Para os fãs de super-heróis, tem “Spidey”, o Homem-Aranha, salvando o dia junto aos seus amigos Miles Morales e Gwen Stacey, e “Homem de Ferro e seus Amigos Incríveis” (2025), em que Homem de Ferro, Coração de Ferro e Hulk de Ferro unem forças para impedir vilões enquanto se divertem.

Além dos seriados, os heróis também protagonizam os especiais “Curtas Mickey+!: Mickey e Spidey” (2025), “Spidey e Homem de Ferro: Vingadores Unidos!” (2025) e “Spidey e Os Vingadores: Equipe Halloween” (2026).

"Princesinha Sofia"

A série narra as aventuras de uma garotinha que precisa aprender o que é preciso para fazer parte da realeza ao lado da família, amigos, seres mágicos e outras princesas da Disney. Essa jornada está disponível em “Princesinha Sofia: Era uma Vez uma Princesa” (2012), Princesinha Sofia (2013), “Princesinha Sofia: Realeza Mágica” (2026) e “Princesinha Sofia: Amigos Mágicos” (2026).

"Zootopia"

Se você quiser viajar sem sair de casa, Zootopia é um ótimo destino. Destaque nos filmes “Zootopia” (2016) e “Zootopia 2” (2025), além da série “Zootopia+” (2022), essa cidade animal é palco das investigações da coelha Judy Hopps e do raposa Nick Wilde, que precisam deixar as diferenças de lado para solucionar mistérios que são o bicho.

"Equipe de Resgate"

A animação acompanha as missões de Bo, Jayden e Violeta junto a seus veículos falantes: o caminhão de bombeiro Flash, a ambulância Eixo e a viatura Pistão. Juntos, eles formam um time de socorristas sempre prontos para enfrentar o perigo e ajudar, sem se esquecer da diversão.

"Ariel, A Pequena Sereia"

As animações de “Ariel, A Pequena Sereia”, trazem a clássica fábula para uma nova geração. Os seriados apresentam as aventuras musicais da protagonista debaixo d’água junto aos amigos Lucia e Fernie, além de Sebastian e Linguado.

Também estão disponíveis na plataforma as séries “Ariel - A Pequena Sereia” (2024), “Ariel: Contos da Pequena Sereia” (2024) e “Ariel, A Pequena Sereia: As Canções da Caverna de Cristal” (2025).

"Cara de Um, Focinho de Outro"

A animação conta a história de Mabel, que usa tecnologia para transferir a própria mente para um castor robô tão realista que permite que ela se misture aos animais. Enquanto descobre segredos da vida silvestre, a jovem une forças aos bichos para impedir a destruição do bosque em que eles vivem em uma jornada caoticamente hilária.

"Supergatinhos"

As séries “Supergatinhos” (2023) e “Supergatinhos: Miauvilhosamente Recarregados” (2024) acompanham a equipe de heróis mais adoráveis do pedaço. A cada episódio, Ginny, Sparks, Buddy e Bitsy precisam colocar suas habilidades e dispositivos fantásticos em ação para proteger a cidade em aventuras divertidas e cheias de fofura.

"Lilo & Stitch"

Além da clássica animação de 2002 e sua versão em live-action, lançada em 2025, o streaming conta ainda com os filmes animados “Stitch! O Filme” (2003), “Lilo & Stitch 2: Stitch deu Defeito” (2005) e “Leroy & Stitch” (2006), o seriado “Lilo & Stitch: A Série” (2003), e os especiais “Curtas Mickey+: Mickey e Stitch” (2025) e “Stitch & Angel: Dia Perfeito no Verão” (2026).

"Descendentes"

A saga Descendentes imaginou um mundo habitado por todos os príncipes e princesas dos contos de fadas e voltou suas atenções à jornada dos filhos de vilões como Malévola, Cruella de Vil, Jafar, Rainha Má e Rainha de Copas. A franquia é composta pelos filmes “Descendentes” (2015), “Descendentes 2” (2017) “Descendentes 3” (2019), “Descendentes: A Ascensão de Copas” (2024) e “Descendentes: País das Maravilhas Malvado” (2026), além do especial animado “Descendants: The Royal Wedding” (2021).

SERVIÇO

Disney + (TV por assinatura)

Informações: www.disneyplus.com

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