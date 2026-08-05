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entretenimento Disney e TikTok fecham acordo para uso de personagens e cenas clássicas em vídeos curtos Valor da parceria não foi divulgado. Fãs e criadores de conteúdo poderão usar material de filmes e séries da Pixar, Marvel, Star Wars, entre outras, nas trends e também nos vesticais do streaming Disney+

A Walt Disney Company e o TikTok anunciaram nesta quarta-feira um acordo global inédito que permite que fãs e criadores de conteúdo produzam vídeos curtos utilizando personagens e cenas marcantes de filmes e séries da Disney , o primeiro pacto do gênero entre o popular aplicativo de rede social e uma empresa de mídia tradicional.

A parceria, que será lançada inicialmente como um projeto-piloto nos Estados Unidos nos próximos meses, com a intenção de ser expandida para outros mercados posteriormente, levará ao aplicativo do Disney+ uma seleção de conteúdos criados por fãs e selecionados a partir do TikTok, segundo as companhias. Os termos financeiros do acordo não foram divulgados.

Segundo o acordo, no lançamento, uma seleção de vídeos curtos de criadores participantes que aderirem voluntariamente ao programa será exibida tanto no TikTok quanto no serviço de streaming Disney+, informaram as empresas em comunicado. Os vídeos aparecerão no Disney+ em uma aba dedicada a vídeos verticais ("Verts"), projetada para atrair o público mais jovem.

É a primeira vez que vídeos do TikTok serão exibidos em outra plataforma. De acordo com nota publicada pela empresas, o TikTok oferecerá aos seus criadores acesso a recursos relacionados a centenas de filmes e séries do extenso catálogo de franquias e propriedades intelectuais icônicas da Disney, incluindo Pixar, Marvel, Star Wars, FX e outras.

De acordo com as empresas, os fãs poderão desfrutar de uma experiência compartilhada com vídeos do TikTok, que serão atualizados regularmente para aprofundar o engajamento dos assinantes nas conversas mais relevantes entre as comunidades de fãs, fortalecer essas comunidades e, em última instância, incentivar o consumo de diferentes formatos de histórias disponíveis no Disney+.

— Os melhores contadores de histórias são, antes de tudo, fãs — afirmou Asad Ayaz, diretor de Marketing e Marca da The Walt Disney Company. — Isso sempre foi verdade na Disney, e hoje os fãs estão celebrando nossas histórias de maneiras totalmente novas. Essa colaboração cria uma nova ponte entre as histórias que contamos e a criatividade que elas inspiram, oferecendo aos criadores um palco maior para compartilhar o que produziram e dando ao público ainda mais conteúdo para descobrir diariamente no Disney+.

Dawn Yang, chefe global de Entretenimento do TikTok, completou que os criadores estão no centro de tudo o que é feito no TikTok:

— A criatividade deles prolonga a vida de filmes e séries por meio de conversas que os fãs descobrem e compartilham. Junto com a Disney, estamos levando a expressão criativa autêntica da comunidade do TikTok para o Disney+, convidando o público a vivenciar a criatividade compartilhada que torna o universo dos fãs tão poderoso.

As empresas destacam que os conteúdos produzidos por fãs desempenham um papel cada vez mais importante na forma como o público descobre, interage e celebra o entretenimento, e os dados reforçam a oportunidade para Disney e TikTok fortalecerem os criadores que ajudam a dar vida às histórias.

No TikTok, comunidades compartilham e discutem filmes e séries de televisão que apreciam, impulsionando conversas de relevância cultural. Segundo dados internos da plataforma, os usuários publicaram, em média, 6,5 milhões de vídeos relacionados a filmes e televisão por dia ao longo do ano passado, evidenciando a força e o dinamismo diário das comunidades de entretenimento no aplicativo.

Além disso, quase metade dos espectadores entrevistados afirmou ter assistido posteriormente a um filme ou série em um serviço de streaming ou na televisão depois de descobrir conteúdos de entretenimento no TikTok.

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