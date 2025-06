Disney e Universal processam empresa de IA: "Típico aproveitador de direitos autorais"

A- A+

A Disney e a Universal processaram uma importante startup de inteligência artificial por violação de direitos autorais nesta quarta-feira, trazendo Hollywood tardiamente para a batalha jurídica cada vez mais intensa sobre IA generativa.



As produtoras de filmes processaram a Midjourney, uma geradora de imagens com inteligência artificial (IA) que conta com milhões de usuários registrados.



O processo de 110 páginas alega que a Midjourney "se aproveitou de inúmeras" obras protegidas por direitos autorais para treinar seu software, que permite criar imagens (e em breve vídeos) que "incorporam e copiam descaradamente personagens famosos da Disney e da Universal".

“Midjourney é o típico aproveitador de direitos autorais e um poço sem fundo de plágio”, disseram as empresas no processo, que foi aberto no Tribunal Distrital dos Estados Unidos, em Los Angeles. A Midjourney não pôde ser contatada imediatamente para comentar.

Startups de IA como a Midjourney, fundada em 2022, treinam seus softwares com dados coletados da internet e de outros lugares, muitas vezes sem compensar os criadores. Essa prática resultou em ações judiciais movidas por autores, artistas, gravadoras e veículos de comunicação, entre outros. O New York Times processou a OpenAI e sua parceira, a Microsoft, por violação de direitos autorais. A OpenAI e a Microsoft negaram as acusações, alegando que suas ações se enquadram no "uso justo".



Mas a Disney e a Universal são os primeiros grandes estúdios de Hollywood a entrar com ações judiciais por violação de direitos autorais. Os profissionais criativos da capital do entretenimento têm se mostrado cada vez mais frustrados com o silêncio dos estúdios sobre o assunto.

"Eles não protestaram contra o roubo deste material protegido por direitos autorais pelas empresas de inteligência artificial, e é uma capitulação da parte deles continuarem à margem", disse Meredith Stiehm, presidente da Writers Guild of America West, ao The Los Angeles Times em fevereiro.

O processo da Midjourney indica que a Disney e a Universal, as duas empresas de entretenimento tradicionais mais poderosas, estão esperando o momento certo. Embora critique a Midjourney por infringir direitos de personagens famosos como Darth Vader, os Minions, as princesas de "Frozen", Shrek e Homer Simpson, o processo soa como um aviso às empresas de IA em geral.

“Estamos otimistas com a promessa da tecnologia de IA e com o seu uso responsável como ferramenta para promover a criatividade humana”, disse Horacio Gutierrez, conselheiro geral da Disney, por e-mail. “Mas pirataria é pirataria, e o fato de ser praticada por uma empresa de IA não a torna menos infratora.”

Kim Harris, consultora jurídica geral da NBCUniversal, que inclui o estúdio de cinema Universal, disse em um e-mail separado: "Estamos movendo esta ação hoje para proteger o trabalho árduo de todos os artistas cujo trabalho nos entretém e inspira, e o investimento significativo que fazemos em nosso conteúdo."

Veja também