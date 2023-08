Disney fecha estúdio de animação Lucasfilm em Singapura por questões financeiras

A Disney, empresa matriz da Lucasfilm - localizada em Singapura -, anunciou nesta terça-feira (15) que fechará o estúdio de animação e efeitos visuais nos próximos meses por razões financeiras.

O estúdio foi criado nos anos 2000 pela Industrial Light & Magic (ILM), fundada por George Lucas, criador de "Star Wars".

Sua sede em Singapura foi, por anos, o Edifício Sandcrawler, em homenagem ao transporte de Star Wars que inspirou seu design. A Lucasfilm vendeu o prédio em 2021.

"Nos próximos meses, a ILM consolidará sua pegada global e fechará seu estúdio em Singapura, devido a fatores econômicos que afetam a indústria", disse a Disney em comunicado.

A empresa não especificou quantos funcionários seriam afetados.

Em fevereiro, a Disney anunciou a demissão de 7 mil funcionários em todo o mundo, como parte de uma reorganização diante o enfraquecimento de seu tradicional ramo televisivo, da forte concorrência e da queda no número de assinantes de seu serviço de streaming, o Disney+.

"A decisão da Lucasfilm de encerrar suas operações em Singapura é uma resposta às mudanças da indústria e das condições empresariais", indicaram a Autoridade de Desenvolvimento de Mídia de Singapura (IMDA) e o Conselho de Desenvolvimento de Singapura (EDB) em comunicado conjunto.

No comunicado, a decisão é justificada pela "ruptura causada pelos rápidos avanços tecnológicos, enquanto os estúdios enfrentam desafios relacionados a talento e lucro".

O estúdio esteve envolvido em produções de Hollywood de grande repercussão, como em "Homem de Ferro", "The Avengers: Os Vingadores" e os filmes de "Star Wars", de acordo com o site da EDB.

