Disney lança o primeiro parque temático de 'Zootopia' na China

A Walt Disney está pronta para inaugurar o primeiro parque temático Zootopia do mundo no Shanghai Disneyland Resort, na China, à medida que a gigante do entretenimento expande sua presença global em empreendimentos deste tipo e aproveita o aumento da demanda por viagens domésticas na China.

A nova atração, baseada na popular comédia animada de mesmo nome, será inaugurada em 20 de dezembro e contará com marcos icônicos do filme e restaurantes temáticos. Uma das principais atrações é o "Hot Pursuit", na qual os visitantes se juntam à policial Judy Hopps e seu parceiro, Nick Wilde, em uma perseguição policial para encontrar a estrela pop sequestrada Gazelle.

É o segundo grande parque temático lançado sucessivamente pela Disney, depois de Frozen, inaugurada em Hong Kong neste mês. Eles fazem parte de um esforço para aumentar o negócio de parques temáticos e resorts da empresa, com planos de quase dobrar os gastos no segmento para US$ 60 bilhões em 10 anos, em meio a grandes mudanças no setor de cinema e TV, bem como desafios para seu negócio de streaming.

Isso também é um sinal da força duradoura da demanda doméstica por viagens na China. Enfrentando uma série de ventos econômicos contrários, muitos chineses estão evitando viagens caras para o exterior em detrimento das férias em casa.

As atividades experimentais foram as grandes vencedoras, e atividades como surfe, visitas a parques temáticos e passeios em áreas rurais ganharam popularidade este ano, de acordo com o provedor de viagens Ctrip.

Ricas desde cedo: Conheça as cinco bilionárias mais jovens do mundo

O Shanghai Disneyland Resort foi um dos principais beneficiários, especialmente durante os principais períodos de férias. Durante a alta temporada de viagens de verão, alguns visitantes chegavam às 5h da manhã para entrar. Em algumas atrações mais populares, o tempo de espera chegava a durar mais de três horas.

O parque temático de US$ 5,5 bilhões foi inaugurado em 2016 e a Disney detém 43% do projeto, sendo o restante do consórcio estatal Shanghai Shendi Group. Um ingresso normal de um dia custa US$ 67 (cerca de R$ 330) , embora esse valor suba para US$ 112 (R$ 550) em determinados dias, como feriados públicos.

Lançado em 2016, Zootopia ganhou mais de US$ 1 bilhão em todo o mundo e é o longa-metragem de animação importado de maior bilheteria da história da China. A Disney anunciou no início deste ano que uma sequência está em andamento.

