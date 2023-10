Disney produz curta-metragem com todos seus personagens para comemorar seus 100 anos

A- A+

A gigante empresa americana de entretenimento Disney comemora 100 anos e, para celebrar, seus estúdios produziram um curta-metragem de nove minutos no qual desfilam todos os seus personagens marcantes.

Desde o ratinho Mickey, a princesa Elsa, até o Capitão Gancho, mais de 500 heróis da Disney ganham vida nesta declaração de amor ao estúdio de animação.

"Era uma vez um estúdio" é uma obra divertida e comovente, que combina imagens digitais, desenhos à mão e filmagens reais.

Resultado de dois anos de trabalho, ela apresenta 543 personagens de 85 longas e curtas-metragens.

Todos eles saem das telas exibidas nos corredores das instalações do grupo nos Estados Unidos para tirar uma foto em família, após a saída dos funcionários.

"Foi como montar o maior quebra-cabeças de sua vida", resume o co-diretor desta proeza artística e tecnológica, Trent Corey, que envolveu mais de cem pessoas, como ex-animadores e 40 atores que retornaram aos estúdios especialmente para a ocasião.

"Queríamos que todos os personagens se parecessem e tivessem exatamente a mesma voz que em seus filmes originais", acrescenta o outro co-criador, Dan Abraham.

Lápis, papel

É também uma homenagem à animação tradicional, que foi substituída definitivamente pela 3D em 2011 - com o filme "O Ursinho Pooh".

"Dos 543 personagens do filme, aproximadamente 450 são desenhados à mão", com lápis e papel, destaca o desenhista Eric Goldberg, de "Aladdin" e "Pocahontas", que supervisionou a parte 2D do filme.

"Não recuperamos nada de filmes existentes", seja em 3D ou 2D, "então, tecnicamente, foi difícil", admite.

O filme também presta homenagem aos cerca de 70 anos de carreira do animador Burny Mattinson, falecido em fevereiro, e ao compositor de "Mary Poppins", Richard Sherman, que, aos 94 anos, revisitou a canção favorita de Walt Disney, "Feed the Birds".

"Todo mundo queria estar envolvido!", afirma Dan Abraham.

Concertos, exposições, festas... o gigante do entretenimento multiplica as celebrações por seu centenário, cujo ponto principal será o lançamento em novembro do filme "Wish", inspirado nos clássicos da Disney.

Esperança

O lançamento do curta-metragem coincide com a data considerada como o dia de fundação da Walt Disney Company.

Em 16 de outubro de 1923, Walt Disney e seu irmão Roy - que fundaram os Disney Brothers Studios em uma garagem, em Hollywood - assinaram um contrato de distribuição decisivo para seus "Alice comedies" - curtas-metragens que seguiam uma menina real em um mundo animado.

O rato Mickey surgiu mais tarde, em 1928, como resposta ao controle que a Universal obteve sobre os direitos de seu antecessor 'Oswaldo o Coelho Sortudo', um personagem que caiu no esquecimento.

"São realmente 100 anos em que olhamos para trás e agradecemos às pessoas com as quais trabalhamos (...) e aos nossos fãs", enfatiza a presidente da Disney France, Hélène Etzi.

A empresa californiana, que adquiriu Pixar, Star Wars e Marvel no século XXI, passa por um período agitado.

Diante da diminuição de assinantes da plataforma Disney+, a empresa anunciou a demissão de 7.000 funcionários, enquanto a histórica greve de atores em Hollywood continua.

A Disney passou de uma firme oponente dos sindicatos e encarnou posições progressistas, presente entre a intelectualidade americana.

Mas a Disney ajudou a criar a mitologia contemporânea de seu país. "Os filmes da Disney ressoam em todos", afirma o desenhista Eric Goldberg.

"Seus personagens e histórias trouxeram muita alegria e esperança (...) e, com sorte, isso continuará por mais 100 anos", garante Goldberg.

