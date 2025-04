A- A+

CINEMA Disney promove ''Lilo & Stitch'' em hotel Lady Gaga; entenda Popstar americana se apresenta na Praia de Copacabana no sábado (3)

O fãs que esperavam por uma aparição de Lady Gaga na sacada do hotel Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio, acabaram se deparando com outra "celebridade" na manhã desta quarta-feira (30). Uma pessoa fantasiada como Stitch dançou a acenou de forma animada para quem passava pela orla de Copacabana.

Nas redes sociais, algumas pessoas brincaram com a possibilidade de ser Gaga fantasiada de Stitch. Mas, na verdade, tratou-se de uma ação de divulgação da Disney para promover o lançamento da versão live-action de "Lilo & Stitch".



Confira o momento:

a disney foi PERSPICAZ e meteu uma pessoa fantasiada de stitch pra divulgar a live action de lilo e stitch em pleno copacabana palace por causa do fervo da gaga kkkkkk pic.twitter.com/zNgGGjhCww — matheus (@whomath) April 30, 2025

O longa chega aos cinemas no próximo dia 22 de maio, 22 anos após o lançamento da animação homônima. Na trama, Stitch, uma experiência genética, pousa na Terra após fugir de um planeta distante. Apesar de propagar o caos nas ilhas do Havaí, ele acaba adotado como cachorro pela garotinha Lilo. Juntos, eles aprender o real significado de lealdade, amizade e "ohana".

