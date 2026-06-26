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STREAMING Disney se torna o primeiro estúdio a ultrapassar US$ 3 bilhões na bilheteria mundial em 2026 Filme, dirigido por Andrew Stanton, já ultrapassou os US$ 367 milhões em bilheteria mundial

A Walt Disney Studios se tornou o primeiro estúdio em 2026 a atingir a marca de US$ 3 bilhões (cerca de R$ 15,6 bilhões) em bilheteria mundial.



A marca vem na esteira do sucesso de "Toy story 5", que teve a segunda melhor estreia de um filme de animação da Pixar, com arrecadou US$ 312 milhões (cerca de R$ 1,6 bilhão) no mundo inteiro. O filme, dirigido por Andrew Stanton, já ultrapassou os US$ 367 milhões (cerca de R$ 1,90 bilhão) em bilheteria mundial.

Além disso, a Disney também lucrou globalmente com filmes como:

"O diabo veste Prada 2" , com US$ 677,6 milhões (cerca de R$ 3,51 bilhões), elevando a franquia para mais de US$ 1 bilhão);

"Star wars: the Mandalorian e Grogu". Apesar da bilheteria relativamente baixa, arrecadou mais de US$ 323 milhões (cerca de R$ 1,7 bilhão);

"Hoppers", da Pixar com US$ 372 milhões (cerca de R$ 1,9 bilhão);

"Send Help" , da 20th Century Studios com US$ 94 milhões (cerca de R$ 487 milhões)

Além dos sucessos contínuo de "Avatar: fogo e cinzas" e "Zootopia 2", ambos de 2025. Todos os lançamentos da Disney nos cinemas neste ano estrearam em primeiro lugar — com isso, o estúdio se tornou o número um do mundo em nove dos últimos dez anos.





E os próximos lançamentos podem ajudar a somar essa conta, sendo eles: o filme com atores reais da "Moana' em 10 de julho, "The Dog Stars" , dirigido por Ridley Scott e produzido pela 20th Century Studios em 28 de agosto, "Hexed" em 25 de novembro e "Vingadores: o juízo final", da Marvel Studios, em 18 de dezembro.

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