Disposta a perder estalecas no BBB 24, Yasmin declara: ''Eles podem tudo, a gente não pode nada''

Nesta quarta-feira (28), Yasmin levou uma punição gravíssima no Big Brother Brasil 24 e perdeu 500 estalecas após perder o Raio-X. A sister chegou a entrar no confessionário, mas o cronômetro já havia zerado.

A modelo ficou indignada com a situação e colocou a culpa nas pessoas que passam mais tempo no confessionário do que deveriam. Amiga da sister, Wanessa afirmou não ter visto ninguém fazendo hora no Raio-X, mas Yasmin rebateu dizendo que os participantes utilizam o momento para pedir coisas para a produção.

Motivada a deixar os colegas de elenco no Tá Com Nada, Yasmin está disposta a tomar estalecadas. Ao receber mais uma punição, a modelo comemorou: "Eba".

As punições de Yasmin seguem repercutindo na casa do BBB 24. A sister planeja tomar mais punições, apesar de se preocupar se suas ações vão prejudicar a festa desta quarta.

"Se for afetar a festa, eu vou esperar para fazer isso durante a festa. Não quero tirar a festa dela... não quero, na verdade, nada para ela...", disse a modelo.

Ela não sente remorso em fazer isso, pois Alane e Beatriz são as que mais recebem punições da casa. A carioca planeja comer o bolo do VIP e idealiza o plano com os amigos.



"Eles são os perfeitos, eles podem tudo, a gente não pode nada", comentou Yasmin sobre o grupo das Fadas. O professor de Educação Física, Lucas Henrique, acrescentou: "São as fadas sensatas".

"Acho que antes da gente fazer isso, a gente vai tomar banho, se arrumar bem bonita, sentar ali", falou Yasmin para Pitel, enquanto Lucas disse: "Parece psicopata".

"Eu quero isso, quero psicopatia, quero loucura nessa p***. Me deixaram assim", falou Yasmin

Pitel chegou a comentar na ocasião que se a modelo tivesse no Quarto Gnomo antes já teria enlouquecido e ainda citou o discurso do apresentador do programa: "O que foi que o Tadeu disse? Acidez é o forte do Gnomo".

"Mas posso falar um negócio? No fundo, no fundo eu sempre fui Gnomo", concluiu Yasmin.



