Disputa eleitoral: emissoras de televisão se organizam para a cobertura das eleições de 2026

Muito antes das urnas tocarem a tradicional musiquinha para computar os votos, o jornalismo já vive uma corrida paralela: uma maratona de planejamento para abranger as eleições de 2026 em sua totalidade. A cobertura não nasce de improviso, mas de uma preparação extensa, que envolve tecnologia, segurança da informação e estratégias editoriais capazes de acompanhar cada detalhe de uma disputa que promete ser histórica.



“Tudo o que estamos apresentando tem a ver com o papel do jornalismo na construção de confiança num momento em que a confiança nas instituições é declinante no mundo todo. Temos um jornalismo 100% comprometido com apuração rigorosa e plural dos fatos, com checagem e foco permanente no público”, assegura Renata Lo Prete.

Pela primeira vez, o debate com os candidatos a presidente será exibido logo após o “Jornal Nacional”, no horário da novela das 21h. Também de forma inédita, as sabatinas com os candidatos à Presidência da República não acontecerão dentro do “JN”, mas logo após o telejornal, em um programa especial.



No primeiro turno, César Tralli e Renata Vasconcellos conduzirão as entrevistas. Já no segundo turno, caso haja, Renata Lo Prete entrevistará os candidatos. Todos os telejornais, tanto locais quanto de rede, preparam uma cobertura especial para o período eleitoral.



No “Jornal da Globo”, Lo Prete e o cientista político Felipe Nunes, da Quaest, irão percorrer diferentes regiões do Brasil para mostrar como pensa o eleitorado e quem são os independentes, aqueles que não se identificam nem com a direita nem com a esquerda e que podem decidir a disputa.



“Nosso objetivo é ir a campo para entender as razões de voto, especialmente daqueles eleitores pendulares, com histórico de mudança de um pleito para outro, e que por isso são decisivos”, explica a jornalista.

Enquanto isso, a GloboNews acompanhará de perto cada etapa da corrida eleitoral, tanto na programação ao vivo quanto em seus programas semanais. Ao longo do ano, o canal realizará entrevistas com figuras relevantes do cenário político nacional, além de promover sabatinas com os principais candidatos à presidência, que serão realizadas de forma conjunta, com transmissão simultânea pela GloboNews e pelo G1.



A “Central das Eleições” será o espaço dedicado a análises aprofundadas e debates sobre os acontecimentos mais importantes da disputa eleitoral. “Eu sempre digo que a eleição é a Copa do Mundo do jornalismo. E é Copa o ano todo.



Na GloboNews, a cobertura já começou: estamos no aquecimento, antecipando movimentos, revelando bastidores e oferecendo análise para entrar em campo na eleição e entregar ao público a maior e a melhor cobertura da festa da democracia”, afirma Andréia Sadi.

Fora do universo do Grupo Globo, SBT e Record ainda não apresentaram suas movimentações. A Band, no entanto, já começa a desenhar sua programação. A cobertura ganha força com edições especiais do tradicional “Canal Livre”, focado na corrida eleitoral.



Com estreia prevista para abril, o “Band Eleições” contará com duas edições estaduais e duas nacionais por mês. Além disso, a emissora realizará os primeiros debates entre candidatos aos governos estaduais e à Presidência da República.



“O equilíbrio é a palavra-chave da cobertura da Band. O personagem mais importante de uma eleição nem sempre está presente na cobertura, mas aqui na Band vai estar: que é o eleitor. Nós vamos dar muita importância ao eleitor”, defende Fernando Mitre, que ocupa a função de Diretor de Jornalismo da Band.

