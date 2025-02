Após pré-Oscar, como fica disputa entre Demi Moore e Fernanda Torres pelo prêmio de melhor atriz?

A- A+

No último domingo, Demi Moore, protagonista de " A substância", deu um importante passo para uma possível conquista do Oscar 2025 de melhor atriz — categoria que disputa com Fernanda Torres (" Ainda estou aqui"), Mikey Madison ("Anora"), Cynthia Erivo ("Wicked") e Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez").

A americana, de 62 anos, foi consagrada com o SAG Awards, prêmio do sindicato de atores dos Estados Unidos, uma premiação bastante relevante no termômetro do Oscar 2025.

Isso mostra um importante apoio da indústria na interpretação de Demi, visto que seus principais prêmios da temporada (Globo de Ouro e Critics Choice Awards) vieram de jornalistas e críticos.

Se Mikey Madison, que concorreu com ela no SAG houvesse vencido, aí, sim, a campanha da veterana teria perdido força, dizem analistas, visto que Mikey ganhou o Bafta e o Independent Spirits Awards nos dois últimos fins de semana.

Portanto, Demi Moore chega ao Dolby Theater no próximo domingo com "ligeiro favoritismo", segundo a "Hollywood reporter", que cita o fator surpresa... Fernanda Torres.

"O filme de Torres ganhou destaque muito mais tarde na temporada do que os de Madison ou Moore, e um número considerável de eleitores que assistiram ao filme recentemente indicaram a mim e a outros especialistas que votaram em Torres", escreveu Scott Feinberg, editor de premiações da revista.

"Apesar de Torres ter estatísticas desafiadoras para superar — principalmente o fato de que ninguém jamais ganhou um Oscar de atuação principal sem ter sido indicado ao BAFTA ou ao SAG —, ela não pode ser descartada."

A Variety prefere dizer que a corrida para melhor atriz é a mais "imprevisível" de todos os prêmios do Oscar 2025. "Com três das quatro principais premiações precursoras, Moore parece estar em vantagem", escreveu o editor Clayton Davis.

"No entanto, o fator surpresa na disputa é Fernanda Torres, que venceu o Globo de Ouro por sua atuação marcante no drama brasileiro 'Ainda estou aqui'. Diferente de Moore e Madison, Torres ainda não competiu diretamente contra suas rivais ao Oscar. A categoria de melhor atriz promete ser uma das mais emocionantes da noite."

Ainda olhando estatísticas do SAG, nos últimos dez anos, 33 dos 40 vencedores do Oscar nas categorias de atuação também venceram o SAG Awards e é por isso que o "Deadline" diz que Demi Moore "retomou o fôlego" neste último domingo depois de duas vitórias importantes de Mikey Madison.

Mas o importante portal de cobertura audiovisual caracteriza a disputa como "acirrada" e é outro a usar a expressão "fator surpresa" para se referir a Fernanda Torres.

"Temos uma categoria emocionante, embora Moore leve uma ligeira vantagem no momento. Novamente, não há um impulso mensurável saindo das vitórias do SAG no domingo, já que a votação do Oscar terminou há cinco dias, mas precisamos prestar atenção ao que isso nos diz sobre uma das temporadas de Oscar mais intrigantes em muito tempo", escreveu Pete Hammond, colunista de premiações e editor de críticas cinematográficas.

