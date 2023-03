A- A+

Coreia do Sul Disputa no K-pop: tribunal bloqueia venda de ações da SM para Kakao A decisão do tribunal é uma vitória para a HYBE, a agência que gerencia a sensação sul-coreana BTS e a estrela pop canadense Justin Bieber

O Tribunal Distrital do Leste de Seul, na Coreia do Sul, decidiu a favor do fundador da SM Entertainment, Lee Soo-man, e barrou uma planejada venda de ações para a Kakao, que iria adquirir 9%, informou a SM em um documento regulatório divulgado nesta sexta-feira (3). Em fevereiro, a SM concordou em emitir novas ações e títulos conversíveis para a Kakao, em um movimento que tornaria a operadora de aplicativos de mensagens seu segundo maior acionista, diluindo o controle de Lee sobre a empresa.

O tribunal concluiu que a venda para Kakao poderia enfraquecer a influência de Lee e prejudicar o valor de suas ações, de acordo com um documento judicial. Não havia necessidade urgente de a SM emitir novas ações para levantar mais fundos da Kakao, embora a SM possa ter algumas razões racionais para buscar uma parceria estratégica com a empresa de plataforma, acrescentou o tribunal.

Os advogados de Lee saudaram a decisão do tribunal e se comprometeram a responder firmemente contra quaisquer “atos ilegais” da atual administração da SM. Eles haviam argumentado anteriormente que o acordo entre os membros do conselho da SM e Kakao foi projetado para expulsar Lee da empresa. Ele então vendeu sua participação de 14,8% para a HYBE e colocou seu peso na oferta da agência rival de gerenciamento de K-pop para adquirir mais da SM e construir um gigante global. O resultado da oferta pública da HYBE para comprar até 25% das ações da SM deve ser anunciado na segunda-feira (6).

Os executivos da SM disseram que o acordo com a Kakao é uma parceria estratégica e que eles estão determinados a buscar.

"Mesmo que a Kakao não detenha uma participação na SM, continuaremos a buscar parceria com a Kakao, se for uma forma de aumentar o valor para os acionistas" disse o diretor financeiro da SM, Daniel Jang, em entrevista antes da decisão. "A HYBE não tem dinheiro suficiente para comprar 100% das ações e, se não for comprar a participação total, não deve participar da gestão e parar de tentar assumir o controle do conselho."

Vitória para a HYBE

A decisão do tribunal é uma vitória para a HYBE, a agência que gerencia a sensação do K-pop BTS e a estrela pop canadense Justin Bieber. A aquisição da SM ajudaria a consolidar seu domínio sobre a indústria do K-pop, enquanto trabalha para popularizar o gênero para um público amplo a nível global.

A batalha pela SM, contudo, ainda não acabou. As ações da empresa continuam subindo com a especulação de que a Kakao pode revidar para garantir o controle acionário e possivelmente desencadear outra oferta pública da HYBE. A SM anunciou anteriormente planos para expandir seus negócios no exterior por meio de um aplicativo desenvolvido em parceria com a Kakao, que competirá diretamente com o aplicativo de comunicação com fãs da HYBE, Weverse.

Os dois lados se enfrentarão novamente na assembleia geral anual de acionistas em 31 de março. Hybe pode exercer direitos de voto em nome do fundador Lee. A administração da SM respondeu com a promessa de aumentar o retorno dos acionistas nos próximos três anos por meio de sua parceria com a Kakao, buscando obter o apoio de acionistas individuais e institucionais.

"Estamos em uma situação hostil. Mas o fato de a HYBE ser agora o maior acionista não mudará após a assembleia de acionistas" disse Jang, da SM."O melhor plano para a empresa ainda é perseguir a visão proposta pela SM com a escolha dos membros do conselho. Mas precisamos considerar encontrar maneiras de colaborar com a HYBE se for bom para nossos acionistas."

