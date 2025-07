Disputa por guarda do filho de Marília Mendonça impulsiona novas acusações contra Dona Ruth; entenda

A- A+

As acusações vieram na esteira da polêmica disputa judicial pela guarda do pequeno Léo Mendonça Huff, de 5 anos, fruto do antigo relacionamento entre Marília Mendonça e Murilo Huff. Em junho, o pai da criança abriu um processo na Justiça contra Ruth Moreira, mãe de Marília, para buscar a guarda unilateral do filho, que vinha sendo cuidado pela avó materna desde a morte da sertaneja. O caso — que deu decisão favorável a Murilo, que alegava haver negligência e alienação parental por parte de Dona Ruth, como ela é conhecida — destampou outra controvérsias relacionadas à mesma pessoa.

Nesta semana, familiares das demais vítimas do acidente aéreo com Marília Mendonça usaram as redes sociais para falar, pela primeira vez, sobre um fato ocorrido logo após o desastre, em novembro de 2021. De acordo com George Freitas (pai do Henrique Bahia, produtor musical que também estava no avião) e Vitória Drumond Medeiros (filha do piloto Geraldo Medeiros Júnior), Dona Ruth exigiu metade do valor do seguro do acidente, num total estimado em US$ 500 mil (cerca de R$ 2,7 milhões).

Após o acidente, a empresa responsável pela locação da aeronave pagou uma indenização de US$ 200 mil por passageiro (o equivalente a R$ 1,1 milhão). O valor total de US$ 1 milhão seria dividido entre os familiares das cinco vítimas, que eram as seguintes:

Marília Mendonça, cantora;

Henrique Bahia, produtor musical;

Abicieli Silveira Dias Filho, assessor, tio de Marília e irmão de Dona Ruth;

Geraldo Medeiros Júnior, piloto do avião;

Tarciso Pessoa Viana, copiloto.

Quase cinco anos após o acidente, familiares de Henrique Bahia e Geraldo Medeiros Júnior resgataram um fato do passado. Segundo eles, ao saber que o total do seguro chegava a US$ 1 milhão, Dona Ruth teria reunido todos os familiares das vítimas para requerer metade da quantia. O argumento da empresária era de que a "vida de Marília era mais valiosa".

"Só Deus sabe o que ela fez com você, comigo e com muita gente que ainda não falou! É difícil!", contou George Freitas, pai de Henrique Bahia. "O silêncio que por anos nos maltratava por dentro, mas a verdade sempre vem à tona", acrescentou ele.

Numa publicação nas redes sociais, George detalhou como recebeu a proposta de Dona Ruth: "Lembro como se fosse hoje quando eu ouvi esse absurdo. Me dói muito saber que ali nunca teve consideração e nem respeito pelo sentimento que a própria Marília tinha por cada um que estava naquele avião".

Na última quarta-feira (9), Vitória Drumond Medeiros, filha do piloto, se manifestou sobre o acordo extrajudicial proposto por Dona Ruth, e que, à época, ela não concordou com a decisão, que considera "injusta". A jovem afirmou que a mãe de Marília Mendonça solicitou 50% do valor do seguro que deveria ser destinado originalmente à família das outras quatro vítimas.

"Fui contrária a essa decisão porque, para mim, não era justo, até porque eu acho que a parte da Marília era a que mais tinha dinheiro ali, sabe? As outras famílias tinham menos, precisavam mais. O meu provedor foi embora. Esse dinheiro ia ajudar muito cada uma das famílias. Eu, por exemplo, deixei de fazer medicina na Argentina porque estava ficando insustentável", relatou ela.

Desde que as acusações vieram à tona, Dona Ruth se mantém em silêncio. A última publicação da empresária no Instagram aconteceu no dia 22 de junho. O advogado Robson Cunha, que a representa judicialmente, ressalta que o referido caso "foi tratado em juízo". Ao site "Metrópoles", ele declarou que "o acordo foi realizado por todos os herdeiros, e todo o valor do seguro, conforme demonstrado, foi depositado na conta bancária do Léo, herdeiro da Marília, e lá permanece até hoje".

O advogado de Dona Ruth considera que a empresária se tornou alvo de uma "campanha difamatória" que tem por objetivo, na visão dele, afetar diretamente o processo judicial que dará uma resolução definitiva à guarda de Léo Mendonça Huff, fruto do antigo relacionamento entre Marília e Murilo Huff.

"O que ocorre é uma campanha para difamar a dona Ruth com mentiras, em que o único objetivo, já sabemos, é tentar criar uma opinião pública desfavorável a ela que a prejudique no processo de guarda. Isso, além de desprezível e desrespeitoso, diz muito sobre quem cria essas inverdades", comentou o representante de Dona Ruth.

