Para ajudar nas investigações sobre a morte de Jeff Machado, o Disque Denúncia está divulgando um cartaz pedindo informações sobre a localização do produtor de TV Bruno Rodrigues, suspeito ainda foragido. Ele é considerado pela polícia como o mentor do crime, já que conhecia o ator há quatro anos e planejou com antecedência o assassinato.

Na última quinta-feira (1º), o Tribunal de Justiça do Rio decretou a prisão de Bruno e do garoto de programa Jeander Vinícius da Silva Braga, preso na sexta.

De acordo com as investigações, Bruno se passou pela vítima para alugar uma quitinete em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, onde o corpo de Jeff foi encontrado, além de a ter extorquido várias vezes no passado. Jeander é apontado pela participação na morte e ocultação do cadáver.

O Disque-denúncia garante anonimato. Quem souber de informações pode entrar em contato pelos números:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

