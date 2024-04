Distorção de imagem: o que é o problema de saúde de Eliezer e outros famosos que sofrem da condição

A- A+

O influenciador e ex-BBB, Eliezer, contou que desfez a harmonização facial após achar que uma foto sua havia sido manipulada. Em vídeo publicado na terça-feira (2), em suas redes sociais, ele contou ainda que sua esposa, a também influenciado e ex-BBB Viih, o alertou sobre a possibilidade de ele estar com distorção de imagem.

— Eu acho que o que aconteceu comigo foi uma grande distorção de imagem. Para quem não sabe o que é isso, é quando a gente cisma com alguma característica da nossa aparência e a gente acha ou julga inapropriada para a nossa imagem. A gente não consegue ver nada além daquilo — contou o ex-BBB.

O transtorno de imagem é o nome popular de uma condição psiquiátrica chamada transtorno dismórfico corporal ou TDM. A condição caracteriza-se justamente pela percepção alterada de si mesmo diante do espelho e afeta mais mulheres e jovens, de acordo com estudo realizado pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) e Universidade Federal de Alfenas (Unifal), financiado pela Fapesp.

A doença tem traços de compulsão, naturalmente percebidos pelos pacientes, mas dificilmente identificados por familiares e amigos. Além de enxergar sua imagem distorcida, o paciente age de forma obsessiva em função dessa percepção. O comportamento vai desde checar constantemente a própria aparência até realizar procedimentos estéticos e cirurgias plásticas exagerados.





Estudos mostram que um terço dos pacientes recorre a mais de uma cirurgia plástica para “corrigir” sucessivas vezes um mesmo problema. A condição ainda costuma ser acompanhado de outros distúrbios como depressão, abuso de bebidas alcoólicas e anorexia ou bulimia. O tratamento consiste em antidepressivos associados a terapia.

Além de Eliezer, outros famosos já falaram publicamente sobre a condição. Confira abaixo.

Robert Pattinson

O ator britânico Robert Pattinson, estrela da saga Crepúsculo, afirmou a uma revista australiana viver incomodado por ser franzino demais, a ponto de preferir não ser visto sem camisa. Pattinson já foi diagnosticado com TDC.

Daiana Garbin

A jornalista Daiana Garbin, esposa do apresentador Tiago Leifert, também foi diagnosticada com a condição. “Peso 100 quilos. Tenho braços grossos. Meus ombros e meus quadris são largos demais. Sou muito alta.” Essa é a descrição da jornalista sobre o próprio corpo. No Brasil, Daiana foi a principal responsável pela divulgação do problema ao criar um canal no YouTube, o Eu Vejo.

Megan Fox

No ano passado, a atriz Megan Fox revelou que nunca esteve completamente satisfeita em relação ao seu corpo. A estrela de “Transformers” contou que sofre de dismorfia corporal e que o processo de autoaceitação será eterno.

“Tenho dismorfia corporal, nunca me vejo da forma como os outros me veem — contou em entrevista à revista Sport IIlustrated.

— Nunca estive num ponto em minha vida onde amei meu corpo, nunca, nunca. A jornada de me amar será eterna, eu acho — acrescentou a atriz.

Mariana Goldfarb

No ano passado, a modelo e influenciadora Mariana Goldfarb usou as redes sociais para falar sobre sua luta contra o distúrbio alimentar e a distorção da imagem.

— A minha luta com a distorção da imagem é diária (...) É como se a gente não suportasse ficar somente com a nossa companhia. É como se a gente não conseguisse vestir a nossa própria pele. E isso é uma dor, isso dói. A gente precisa preencher esse buraco de alguma forma”, ela diz.

Em outra ocasião, durante participação em live da revista Vogue, Goldfarb disse "já me deformei inteira no sentido de fazer procedimentos estéticos no rosto. Também era chamada de Bob Esponja por ter corpo retangular, fui chamada de mil coisas por causa do meu cabelo, da minha sobrancelha, e isso fez com que eu tivesse um transtorno de imagem horroroso".

Veja também

música Lula Queiroga e o mergulho poético em "Capibaribum", seu sexto álbum de carreira