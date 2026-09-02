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internet "Diva dos memes", Tulla Luana reata casamento após suspeita de traição virtual Reconciliação ocorre menos de um mês após o anúncio da separação

Menos depois de um mês de separação, Tulla Luana decidiu dar uma outra nova chance ao casamento com João Carlos após a descoberta de uma suposta traição virtual.

Uma das personalidades mais conhecidas do ambiente digital graças aos memes, a influencer de 56 anos contou que os dois resolveram tentar novamente depois de 21 anos juntos.

Apesar da reconciliação, ela admite que ainda enfrenta as consequências emocionais da crise e não esconde o sofrimento.

“Ainda choro, a gente pode até perdoar. Hoje mesmo ele pediu perdão várias vezes porque eu chorei. Eu fiquei muito agitada. Mas a gente não esquece, começo a questionar, pensar em momentos lá atrás”, disse ela ao falar sobre a reconciliação na noite de terça-feira (1°). “Estamos juntos, vamos tentar mais uma vez. Mas ainda estou muito magoada.”

A influencer também disse que a situação despertou lembranças e dúvidas sobre episódios anteriores do relacionamento.

Segundo Tulla contou no mês passado ao falar sobre a separação, ela já havia passado por uma situação semelhante anteriormente, de descobrir um outro caso do marido. Naquele momento, a influencer também o perdoou após a promessa de que não haveria uma segunda vez.

“Quando flagrei, dei um tapa na cara dele, questionei e ouvi que o mesmo tem essa doença. Meu Deus! Como assim? 21 anos ele me traindo. Peguei uma vez, lembram quando contei para a internet? Naquele momento, ele me disse e me jurou nunca mais repetir e hoje ele me disse: ‘Sempre te traí porque tenho essa doença’. Fui enganada desde sempre”, contou ela na ocasião.

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