"Diva e o sonho de ser bailarina": livro conscientiza crianças contra a gordofobia

O livro "Diva e o sonho de ser bailarina" será lançado neste final de semana. Escrita por Gdnia Sâmia Véras e com ilustrações de Mary Mos, a obra infantojuvenil aborda a temática da gordofobia na infância.

O primeiro evento de lançamento será neste sábado (4), às 18h, na comunidade da Cohab, em Olinda. A ação literária terá contação de histórias, exibição de filme e apresentação do Balé Afro Magê Molê, além de distribuição de pipoca e algodão doce para as crianças presentes.

Já no domingo (5), às 16h30, a tarde de autógrafos será na Livraria Jaqueira do Paço Alfândega, no Bairro do Recife, com contação de histórias e distribuição de brindes. O livro é uma publicação da Editora Prazer de Ler/Construir e, a partir de outubro, será distribuído em escolas do Norte e Nordeste.



Sexto título lançado por Gdnia, "Diva e o sonho de ser bailarina" traz reflexões sobre a luta contra a gordofobia, a valorização da diversidade corporal e o respeito ao próximo. A autora é pedagoga e ativista da causa de enfrentamento e combate à gordofobia, estando à frente do projeto As Mil Faces de Uma Plus.

