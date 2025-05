A- A+

Divaldo Franco: líder espírita teve história contada em filme; conheça a cinebiografia Ator pernambucano Bruno Garcia interpretou o médium no longa-metragem lançado em 2019, com direção e roteiro de Clovis Mello

Divaldo Franco, líder espírita que morreu nesta terça-feira (13), aos 98 anos, já teve sua história retratada no cinema. Lançado em 2019, o filme “Divaldo: O Mensageiro da Paz” traz o ator pernambucano Bruno Garcia no papel do médium.

Com roteiro e direção de Clovis Mello, o longa-metragem conta a trajetória de Divaldo da infância até a fase adulta. Os atores João Bravo e Guilherme Lobo dividiram o papel principal com Bruno, interpretando o religioso em épocas diferentes.

A cinebiografia mostra como o baiano nascido em Feira de Santana conviveu com a mediunidade desde os quatro anos de idade, sendo rejeitado por outras crianças e reprimido pelo pai. A trama aborda ainda seu trabalho ajudando as pessoas e a fundação da Missão do Caminho, obra social que ele construiu em Salvador.



No elenco, estão ainda nomes como Caco Monteiro e Laila Garin, que interpretam os pais de Divaldo. Regiane Alves deu vida a Joanna de Ângelis, guia espiritual que conduziu o médium em sua missão, enquanto Marcos Veras encarnou o papel de um espírito obsessor. O próprio Divaldo Franco aparece em algumas cenas.

