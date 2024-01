Lazer: Veneza Water Park abre de quarta a domingo em janeiro

A- A+

Marcando a estação mais quente do ano, o Veneza Water Park está com funcionamento estendido neste mês de janeiro. Ao longo do mês, que marca a temporada de verão, o parque abre de quarta a domingo, das 10h às 17h. Já as bilheterias estão abertas a partir das 9h.

Localizado em Maria Farinha, no litoral da cidade do Paulista, na Região Metropolitana do Recife, o Veneza Water Park é o maior parque aquático da região Nordeste e um dos maiores do Brasil. O espaço é um dos locais procurados por quem deseja aproveitar a os dias de calor com diversão e lazer.

ATRAÇÕES - O parque possui mais de trinta atrações espalhadas em seus 90.000m² de área aquática, com opções para o público infantil e adulto. Entre as principais opções de diversão estão a piscina recreativa, playgrounds infantis, Grutinha Kids, piscina com ondas artificiais, Rio lento, Tirolesa e Anaconda. Além disso, o parque oferece um complexo gastronômico com bares e restaurantes, praça de alimentação e quiosques. O ambiente conta, ainda, com loja de conveniência, armários e toalhas para locação, posto médico e ambulância de plantão, equipe de guarda-vidas e estacionamento.

SERVIÇO

Dias de funcionamento: quarta a domingo

Horários: das 10h às 17h

Endereço: Av. Dr. Cláudio José Gueiros Leite, nº 10050, Maria Farinha, Paulista, Pernambuco

Valores dos Ingressos: R$170 (entrada inteira); R$85 (meia entrada). Crianças abaixo de um metro de altura não pagam ingresso. Aniversariantes do mês de janeiro acompanhados de um pagante não pagam ingresso (exceto aos domingos).

Ingressos promocionais: A partir de R$88 com vendas no site e nas lotéricas.

Pagaemento no site: Pix ou cartão de crédito

Bilheteria: Pix, débito, dinheiro ou cartão de crédito até 5X sem juros

Contatos: (81) 3436-6363 / Whatsapp (81) 9.9748-6022

