Diversão em Cena traz o clássico Branca de Neve para Torre Malakoff, neste sábado (30)

O público pernambucano vai poder acompanhar o espetáculo “Branca de Neve”, em apresentação, neste sábado (29), a partir das 10h, na Torre Malakoff (Praça do Arsenal, Bairro do Recife). Montagem do grupo Cyntilante Produções, o clássico faz parte da temporada 2023 do Diversão em Cena, promovido pela Fundação ArcelorMittal há 13 anos e presente em mais de 60 territórios de todo o Brasil.



A apresentação tem duração de 45 minutos, entrada gratuita e classificação etária de três anos de idade. A temporada 2023 do Diversão em Cena faz parte das comemorações pelos 35 anos da Fundação ArcelorMittal, que busca contribuir com a democratização do acesso à cultura em duas vias: a formação de público e a formação de profissionais para atuarem na área cultural.



Neste contexto, destaca-se o projeto Diversão em Cena. Realizado em parceria com grupos e produtores culturais, que contam com patrocínio da ArcelorMittal e Belgo Arames por meio das Leis Federal, Estaduais e Municipais de Incentivo à Cultura, a iniciativa leva apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a teatros, escolas e praças públicas de todo o Brasil. Em dez anos de programa, o Diversão em Cena já ultrapassou 2 mil espetáculos pelo país e alcançou um público de cerca de 1 milhão de pessoas.

A Fundação ArcelorMittal é o núcleo de investimento e transformação social do Grupo ArcelorMittal, e sua estratégia principal se divide em três eixos de atuação: educação, cultura e esporte. Por meio de projetos e iniciativas nessas áreas, se propõe a transformar a vida de crianças e jovens de forma coletiva e participativa, compartilhando conhecimento e inovação, contribuindo para a inclusão e a formação de cidadãos para um futuro melhor. Saiba mais no site.



Assista ao teaser:

Sinopse

A peça Branca de Neve baseia-se no conto de fadas originário da tradição oral alemã. Compilado pelos Irmãos Grimm, o clássico foi publicado pela primeira vez no século XIX. Na história, uma rainha má e bela (que também é bruxa) resolve, por inveja e vaidade, mandar matar sua enteada, Branca de Neve, a mais linda de todas. Mas o carrasco que deveria assassiná-la a deixa partir e, durante sua fuga pela floresta, encontra a cabana dos sete anões, que trabalham em uma mina e passam a protegê-la. Algum tempo depois, quando descobre que Branca de Neve continua viva, a Bruxa Má disfarça-se e vai atrás da moça com uma maçã envenenada, que faz com que Branca de Neve caia em um sono profundo por toda a eternidade. A direção é de Fernando Bustamante, e no elenco estão Luísa Pacheco, Gabriel Muzzi e Sheyla Barroso.

SERVIÇO

Branca de Neve

Data: 30 de setembro (sábado)

Horário: 10h

Local: Torre Malakoff (Praça do Arsenal, Centro do Recife)

Classificação: a partir de três anos de idade

Duração: 45 minutos

Entrada: gratuito

Cyntilante Produções

