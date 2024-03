A- A+

ANIMAÇÃO "Divertida Mente 2" ganha trailer e apresenta novas emoções; assista ao vídeo Além de Ansiedade, já mostrada anteriormente, Inveja, Tédio e Vergonha são os novos personagens do filme

“Divertida Mente 2”, sequência da animação da Disney e Pixar lançada em 2015, ganhou novo trailer. No vídeo, novos sentimentos são apresentados ao público.

Ansiedade - dublada por Maya Hawke, em inglês - já havia aparecido no trailer anterior, divulgado no final do ano passado. Ela vai abalar tudo na Sede, garantindo que Riley (Kensington Tallman) esteja preparada para todos os resultados negativos possíveis.

Além de Ansiedade, são introduzidos no novo material Inveja (Ayo Edebiri), sempre com ciúmes de tudo o que os outros têm; Tédio (Adèle Exarchopoulos), que não dá a mínima para as coisas; e Vergonha (Paul Walter Hauser), que gosta de ficar na dele.

