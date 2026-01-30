A- A+

FAMOSOS Dívidas, agressão e "talaricagem" com Orochi: briga entre Poze e Borges expõe fofocas do funk Desavença em partida de futebol terminou com barraco em condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes

A briga entre Poze e Borges continua rendendo. Os MCs, que já se estranhavam nos bastidores, protagonizaram um barraco na última quarta-feira (28), com direito a portão de casa quebrado e uma suposta agressão a mulher de Borges.



O que aconteceu com Poze e Borges?

Poze e Borges já cultivavam uma inimizade nos bastidores do funk porque Borges é amigo do influenciador Da Furia, que está se relacionando com Viviane Noronha, ex-mulher de Poze.

Na quarta-feira (28), os dois participaram de um campeonato de futebol. Cada um foi com seu entourage de costume, os amigos, os parças, a "tropa" de anônimos que costuma orbitar os famosos do funk.



No futebol, houve um desentendimento entre Borges e um primo de Poze. A questão foi sanada ali, dentro de campo. Mais tarde, porém, Borges mandou uma mensagem para o primo de Poze no Instagram, o provocando: "Labubu", escreveu.

Posteriormente, Poze disse em seus stories que tentou acalmar o primo. Mas o mesmo disse que precisava se acertar com Borges depois da provocação. "Sou pai de seis filhos", disse o parente do MC. Os dois, então, na companhia de outros amigos, foram em direção à casa de Borges, num condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes. Lá, o chamaram da rua. Borges desceu, abriu o portão, e daí em diante houve uma confusão generalizada. Borges afirmou depois que chegaram a bater em sua namorada. Ele também teve o seu portão quebrado.



Desdobramentos e fofocas

Depois do episódio, cada um foi para suas redes sociais dar sua versão do caso. Borges disse que teve sua casa invadida e que foi agredido por mais de uma pessoa numa atitude "covarde". Chamou Poze para resolver no "mano a mano". E reforçou que sua namorada foi agredida.

Poze, por sua vez, disse que ao contrário do que estavam dizendo, ele tentou separar. E não se envolveu nas agressões físicas. "Vocês ainda não perderam essa mania de acreditar no que outra pessoa diz. Ontem aconteceu um caô de homem pra homem. Borges e meu primo Léo. Eu tentei separar o tempo todo. Bagulho foi de homem pra homem. Onde deu, eu separei. Não tentei entrar, não tentei agredir ninguém. Quem estava lá no torneio viu. Porrada quase saindo, eu separei. Falaram que invadiram a casa dele. Não, ninguém invadiu. Nada disso. Ele saiu sozinho. Ficou de frente pro meu primo. Os dois tamparam na porrada e foram rolando lá pra dentro. Não foi nada de invadir a casa dele. Essa narrativa escrota. Única coisa que eu não compactuo é quebrar o portão. Já mandei ver pra poder pagar. Não é da nossa índole", disse Poze.

Enquanto isso, Borges continuava a disparar contra o rival em seus stories. Disse que "todo mundo sabe" que Poze, não faz muito tempo, "levou tapa na cara na CDD", se referindo à comunidade da Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. Afirmou, ainda, que Poze é "talarico" e que teria ficado com a mulher de Orochi.

Poze respondeu: "Talarico? Esses papo de mancada é bala pra dentro da cara. Nós é do morro. Cobiçar a mulher do próximo? Você morre. Não tem papo com bagulho de talaricagem. Nossa índole não permite esse tipo de atitude", afirmou.

Borges também acusou Poze de dever dinheiro para outros artistas do funk. "Paga o Biel, paga o menor", disse Borges. "Você não sabe ver os outros se destacando", disse.



"Borges é maluco. Fofoqueiro", retrucou Poze em seus stories. "Todo mundo está ligado que ele fica pelos cantos assim, perguntando da vida de todo mundo. Pra depois ficar falando merda. Pra você ver, o caô dele foi com o meu primo, mas ele está falando de mim. Recalque incubado", continuou o MC.

Repercussão

A briga entre os MCs viralizou dentro e fora da internet. No vídeo a seguir, um influenciador vai ao Ceasa para perguntar: quem está certo, Poze ou Borges? Confira:



Após o episódio, Orochi, dono da gravadora Mainstreet, que tem os dois artistas como agenciados, teria deixado de seguir Poze nas redes sociais. A reportagem do Globo está tentando entrar em contato com as assessorias de Borges e Poze.

