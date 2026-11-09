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CINEMA Divisão de filmes e série da DC vai passar a ser dirigida por um ex-Marvel Indicados para o cargo em 2022, James Gunn e Peter Safran deixarão estúdio depois de sucesso relativo com novo "Superman" e fracasso absoluto com "Supergirl"

Uma mudança nos bastidores promete uma nova guinada nas produções de filmes de super-heróis da DC Comics, como Superman e Batman.



James Gunn e Peter Safran vão deixar os cargos de CEO e presidente do DC Studios, que assumiram em 2022, para serem substituídos por Jeremy Latcham. Para quem não liga o nome ao superpoder: o novo presidente e diretor criativo da DC já trabalhou com a produção de audiovisuais dos heróis da Marvel.

"A saída de Gunn e Safran é surpreendente, visto que eles haviam sido integrados à equipe de liderança de David Ellison na Skydance — empresa que passou por uma reformulação de marca — após a conclusão da aquisição da Warner Bros. Discovery pela Paramount, em um negócio de US$ 111 bilhões, em outubro", afirmou a revista Variety. Agora, os dois devem voltar ao ao trabalho criativo em tempo integral na DC.





Gunn e Safran foram nomeados pelo então CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, com a missão de fazer do Universo DC um rival à altura, em termos de lucro e influência, ao Universo Cinematográfico Marvel, sob controle da Disney. Eles obtiveram um relativo sucesso com “Superman”, lançado no ano passado, que arrecadou US$ 618 milhões em todo o mundo. Mas tiveram um fracasso com “Supergirl”. Lançado em julho, aa produção custou US$ 170 milhões e arrecadou US$ 126 milhões diante de um orçamento de US$ 170 milhões.

Latcham, o novo presidente da divisão, já trabalhou em “Homem de Ferro”, “Guardiões da Galáxia”, “Homem-Aranha: De Volta ao Lar” e “Os Vingadores”, entre outros produtos da Marvel. Ele irá assumir o portfólio de cinema, televisão e animação da DC. O executivo havia deixado a Marvel em 2017 para fundar a PicLatcham Pictures, empresa que produziu “Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes”. A PicLatcham ainda desenvolve uma sequência de “Dungeons & Dragons” e um filme de “Action Man”, além de produzir a adaptação de “Naruto” pela Lionsgate, sob a direção de Destin Daniel Cretton.

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