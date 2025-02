Divulgação de "Emilia Pérez" esconde Karla Sofía Gascón na reta final da corrida para o Oscar

A- A+

Diante das recentes polêmicas que envolveram Karla Sofía Gascón, a Netflix tem se esforçado para esconder a atriz espanhola da campanha de divulgação do filme "Emilia Pérez", faltando cerca de um mês para a cerimônia do Oscar.

Segundo o site The Hollywood Reporter, a Netflix, que comprou os direitos do filme do diretor francês Jacques Audiard, cancelou a viagem de Gascón para os Estados Unidos, nesta semana, para que a atriz cumprisse uma agenda que incluía participações em premiações e festivais.

Desta forma, apenas Audiard e as atrizes Selena Gomez e Zoe Saldaña, que contracenam com Gascón no longa, vão representá-lo neste circuito de eventos.

"Gascón já foi removido de e-mails e anúncios promovendo o filme para prêmios. Leva mais tempo para ajustar a publicidade externa, mas alguns outdoors que agora apresentam imagens de Gascón logo destacarão outros membros do elenco além dela ou exclusivamente", afirma uma reportagem do Hollywood Reporter.

"Emilia Pérez" estreia nos cinemas brasileiros no dia 6 de fevereiro.

O longa que conta a história de um traficante que quer mudar de gênero recebeu 13 indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz e Atriz Coadjuvante.

Relembre em 5 pontos as polêmicas envolvendo Karla Sofía Gascón

Pedido de ajuda

Karla Sofía Gascón fez inúmeros elogios a Fernanda Torres nos últimos dias, mas lamentou estar sofrendo com ataques por parte de brasileiros na torcida por "Ainda estou aqui".

Em entrevista ao G1, durante a passagem por São Paulo, a atriz afirmou: "Fernanda, me ajuda com a sua galera."

E a brasileira prontamente tratou de publicar um vídeo pedindo para que não atacassem nenhuma das concorrentes ao Oscar e relembrando seu encontro com Gascón em festa em Los Angeles.

"Eu sei que a paixão às vezes cria essa coisa do um contra o outro, mas nesse ano as escolhas que fizeram no Oscar para melhor atriz são tão especiais, cada uma a sua maneira, que todo mundo merece. Não vamos tratar ninguém mal", afirmou Torres.

Fãs brasileiros notaram que Gascón não compartilhou ou comentou o post da colega.

Comentário sobre equipe de Fernanda Torres

Na mesma agenda de entrevistas em São Paulo, Gascón falou com a Folha de SP, em vídeo publicado nesta quarta-feira (29), sobre o trabalho em "Emilia Pérez" e a relação com a brasileira.

No trecho, que viralizou nas redes sociais, a atriz afirmava não gostar das "equipes de redes sociais que trabalham ao redor dessas pessoas (Fernanda) tentando diminuir o trabalho de outros como o meu ou o filme porque isso não leva a lugar algum."

A espanhola disse ainda que Fernanda Torres é "uma mulher que merece todo reconhecimento do mundo" e que ficou "muito feliz" pelo Globo de Ouro da brasileira.

Após a divulgação da entrevista, muitos brasileiros começaram a especular sobre possível punição a Gascón, uma vez que a Academia possui regras que vedam ataques entre indicados.

Voltando atrás

Após o trecho repercutir nas redes e veículos de imprensa internacionais, Karla Sofía Gascón deu depoimento à revista Variety tentando esclarecer a fala.

Apesar de ter falado claramente sobre "pessoas ao redor de Fernanda Torres", a atriz afirmou que não se referia a uma ligação direta.

“Sou uma grande fã de Fernanda Torres e foi maravilhoso conhecê-la nos últimos meses”, disse Gascón em seu depoimento.

“Em meus comentários recentes, estava me referindo à toxicidade e ao violento discurso de ódio nas redes sociais que, infelizmente, continuo a vivenciar. Fernanda tem sido uma aliada maravilhosa, e ninguém diretamente associado a ela tem sido nada além de solidário e extremamente generoso.”

Tweets antigos resgatados

Em meio às polêmicas, o nome de Gascón voltou a ganhar os holofotes após a internet resgatar nesta quinta-feira (30) uma série de posts antigos da atriz no X, quando a rede ainda era conhecida como Twitter.

Os tweets polêmicos envolvem opiniões controversas sobre muçulmanos, George Floyd e até mesmo a diversidade no Oscar.

Primeira atriz trans indicada ao prêmio, Gascón chegou a achar o Oscar diverso demais no passado. Comentando a cerimônia de 2021, ela escreveu:

“Cada vez mais o Oscar parece uma cerimônia de filmes independentes e de protesto, eu não sabia se estava assistindo a um festival afro-coreano, a uma manifestação do Black Lives Matter ou ao 8M”, escreveu. “Além disso, uma gala feia, feia.”

Cabe punição?

Segundo a revista Rolling Stone, uma fonte ligada à Academia afirmou que as declarações de Karla Sofía Gascón não constituem uma violão das regras, já que ela não depreciou o filme "Ainda estou aqui", tampouco Fernanda Torres.

Em reportagem publicada sobre o tema nesta quarta-feira (29), a Variety afirma que "os comentários de Gascón não violam nenhuma diretriz" do Oscar.

"Ela não faz comentários depreciativos sobre a performance de Torres, o que teria quebrado as regras da Academia. Muito pelo contrário, Gascón elogia sua colega indicada como atriz", diz a publicação.

O site The Wrap segue a mesma linha. "Parece que os comentários de Gascón não foram depreciativos em relação à performance de sua coindicada, mas sim à cultura de competição construída em torno delas em suas respectivas campanhas de premiação à medida que o domingo do Oscar se aproxima", analisa.

