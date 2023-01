A- A+

Pernambuco Divulgado o resultado preliminar das propostas do Ciclo Carnavalesco 2023 Neste ano, o edital aberto pelo Governo do Estado registrou 1.411 propostas inscritas em cinco categorias diferentes

O resultado da análise das propostas da Convocatória do Ciclo Carnavalesco 2023 foi divulgado pelo Governo de Pernambuco, nesta quarta-feira (18). O objetivo do edital é habilitar artistas, grupos, orquestras e agremiações tradicionais do ciclo carnavalesco, que poderão se apresentar em municípios de todas as regiões do Estado. Clique aqui e confira a lista.

A convocatória é promovida pela Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE), Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), Secretaria Estadual de Turismo e Lazer (Setur-PE) e Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur).

“A expectativa, depois de dois anos sem Carnaval, é de realizarmos uma festa que represente nossa cultura popular em todas as regiões de Pernambuco, com grande adesão dos artistas e grupos ligados ao Ciclo Carnavalesco. A ideia é garantir que nossa maior festa popular não se descaracterize e que todos os artistas tenham seu espaço na festa”, celebra Silvério Pessoa.

O processo de habilitação das propostas foi realizado de duas formas: análise documental, de responsabilidade de equipes técnicas da Fundarpe; e análise artística, feita por representantes da Secult/Fundape e Setur/Empetur, com experiência comprovada no assunto.

Das 1.411 inscrições, foram habilitadas 1.008 propostas (71,44%) e inabilitadas 403 (28,56%). A plataforma Mapa Cultural registrou 96,67% das inscrições (1.364), enquanto as inscrições por meio físico totalizaram 3,33% (45 inscrições presenciais e duas pelos Correios).

Abaixo, confira as inscrições distribuídas pelas regiões do Estado e o resultado da análise artística:



Na categoria de Cultura Popular, foram realizadas inscrições em 22 manifestações: Afoxé, Bloco Carnavalesco, Bloco Lírico, Bloco Rural, Bloco de Samba, Boi, Caboclinhos, Cambinda, Cavalo Marinho, Ciranda, Clube de Bonecos, Clubes Carnavalescos, Clube de Alegorias, Coco, Escola de Samba, Grupo de Máscaras, Mascarados ou Similares (caiporas, caretas, clowns e papangus), Grupo Percussivo, Maracatu de Baque Solto, Maracatu Nação, Tribo de Índios, Troça Carnavalesca e Urso.

Recursos

Os pedidos de recursos deverão ser enviados entre os dias 19 e 23 de janeiro de 2023, por meio da plataforma Mapa Cultural de Pernambuco.

O julgamento desses pedidos será realizado entre os dias 24 e 26/1. Já o resultado final está previsto para ser divulgado até o dia 27 de janeiro.

As propostas habilitadas não necessariamente terão sua participação assegurada na programação do Ciclo Carnavalesco de Pernambuco. A formação da grade considerará o resultado final da Convocatória, a tradição carnavalesca de cada município apoiado pelo Governo do Estado, além da disponibilidade orçamentária e financeira do Estado para o Ciclo Carnavalesco de 2023.

Veja também

LITERATURA "Belladonna: O gosto da morte" desvenda os sabores do flerte com o fim da vida