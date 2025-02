A- A+

Carnaval DJ alemão Adam Port faz parte da programação do Unique Carnaval nesta sexta (28) O DJ alemão se apresenta na festa open bar que acontece na abertura do Carnaval do Recife. Os DJ's nordestinos Tato e Ocer também fazem parte da Line Up

O DJ alemão Adam Port faz parte da prgramação do Unique Carnaval, festa open-bar que acontece na abertura do Carnaval do Recife nesta sexta (28).

Adam Port, membro do coletivo alemão de eletrônica Keinemusik, une os estilos house e techno e traz um show repleto de groove.

Além do DJ alemão, os DJ's Tato (PE) e Ocer (RN) também se compõe a programação da festa, mostrando a força da cena eletrônica regional.

Os ingressos custam R$460 (serviço open bar premium) ou R$920 (open bar premium com backstage) à venda no site/app Ingresse.

SERVIÇO

Unique Carnival - Abertura Carnaval da cidade do Recife

com Adam Port (Keinemusik) e ainda DJ's Tato e Ocer

Quando: Sexta-feira (28), 22h

Onde: Parador (Avenida Alfredo Lisboa, 05 - Bairro do Recife)

Quanto: Open bar - R$ 460 (general acess) / R$ 920 (backstage)

Ingressos no Ingresse.com

Informações: @unique.carnival

