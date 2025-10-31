A- A+

reconhecimento Alok é escolhido por revista internacional como um dos líderes climáticos mais influentes do mundo Revista Time destacou o apoio do artista aos direitos indígenas com o álbum "O Futuro é Ancestral"

A revista Time apontou o brasileiro DJ Alok como um dos cem líderes climáticos mais influentes do mundo em 2025. A escolha, anunciada nesta quinta-feira (30), reconheceu o apoio do artista aos direitos indígenas.

A publicação destacou o álbum “O Futuro é Ancestral”, criado por Alok com a colaboração de oito comunidades indígenas. O trabalho recebeu uma indicação ao Grammy Latino em 2024.

“O que começou como uma jornada pessoal de cura em 2014, durante um período de depressão, transformou-se em uma colaboração que leva vozes amazônicas aos palcos mais prestigiados do mundo: as Nações Unidas, o Grammy Latino e os festivais Global Citizen”, aponta a revista.



A Time ainda mencionou ainda o envolvimento de Alok com a iniciativa Nature, da ONU (Organização das Nações Unidas. O projeto destina royalties de músicas com sons da natureza para ações de conservação ambiental.

Outros brasileiros também foram citados pela revista, além do DJ: Mariangela Hungria, pesquisadora da Embrapa; o presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.

