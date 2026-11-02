A- A+

LUTO DJ americano Juan Atkins, pioneiro do techno, morre aos 64 anos Atkins começou a carreira musical em 1980, quando formou o grupo Cybotron com Richard Davis

O DJ americano Juan Atkins, considerado um dos pioneiros da música techno, morreu no México aos 64 anos, anunciou sua agência.

Atkins foi encontrado inconsciente no sábado em seu quarto de hotel antes de uma apresentação prevista para a Cidade do México e posteriormente foi declarado morto no hospital, informou a agência Greensmith Artists à revista de música Resident Advisor.

"Tantos anos, tantos palcos, tantos momentos que nunca esqueceremos (...) sempre achávamos que haveria mais", afirmou a agência no Instagram ao lado de um vídeo do artista, natural de Detroit.

A causa da morte não foi revelada.

Atkins começou a carreira musical em 1980, quando formou o grupo Cybotron com Richard Davis. A dupla lançou "Clear" em 1983, que se tornou um dos discos que definiram o gênero.

Ao lado dos amigos de infância Kevin Saunderson e Derrick May, Atkins integrava os "Belleville Three", considerado o trio fundador do techno.

"Juan foi o criador do techno, um verdadeiro visionário que abriu caminho para tantos de nós (...) Compartilhamos uma jornada que mudou a música para sempre", escreveu Saunderson no Instagram.

Segundo a imprensa americana, Atkins enfrentava problemas de saúde, em particular relacionados à diabetes.

Veja também