A- A+

LUTO DJ brasileiro Maycon Douglas é encontrado morto em Portugal após sete dias desaparecido A polícia já havia encontrado o carro do brasileiro submerso em uma praia da região

O DJ brasileiro Maycon Douglas, de 26 anos, foi encontrado morto em Nazaré, cidade costeira de Portugal. O corpo foi localizado na quarta-feira (7), na Praia do Sul, após sete dias de buscas. A morte foi confirmada por um amigo nas redes sociais

"É com enorme tristeza que informamos o falecimento de Maycon Douglas. A família agradece as mensagens de carinho e solidariedade recebidas e pede respeito, compreensão e espaço neste momento", diz a publicação.

De acordo com a imprensa local, Maycon estava desaparecido desde 31 de dezembro. A polícia já havia encontrado o carro do brasileiro submerso a seis metros de profundidade, na Praia do Norte, em Nazaré, dias antes do corpo ser encontrado.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, o corpo foi encaminhado ao Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Leiria, onde a perícia vai determinar a causa da morte. Autoridades portuguesas investigam o caso.



O jornal português "Correio da Manhã" aponta que a polícia local não descarta a hipótese de homicídio. Ainda segundo o veículo, o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima presta apoio aos familiares e amigos da vítima.

O DJ ficou conhecido em Portugal após participar de um reality show e acumulava mais de 40 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava a rotina.



Em sua última publicação, horas antes de desaparecer, ele refletiu sobre o encerramento de 2025.



"Uma das datas com mais significado para mim é o Ano Novo… Por quê? Não sei. Talvez aquela sensação de recomeço, mesmo sabendo que, no fundo, está tudo igual", escreveu.

Veja também