Prévias DJ Deb Lima reúne Molejo, MC Danny e muito mais no Bloco da Safadeza, neste sábado, no Recife O Bloco acontece na arena montada no Clube Internacional e deve começar às 20h

O Bloco da Safadeza esquenta os foliões para o Carnaval neste sábado (11). A prévia da DJ Deb Lima, que é uma das atrações da festa, acontece na Arena Safadeza, que será montada no Clube Internacional do Recife. A festa está programada para começar às 20h e deve se estender até a manhã do domingo (12).

Além da anfitriã DJ Deb Lima, o line-up do Bloco da Safadeza 2023 conta com o grupo Molejo, que promete relembrar seus grandes sucessos como "Paparico", "Brincadeira de Criança", "Cilada" e "Dança da Vassoura". Outro nome de destaque da festa é a cantora fenômeno do momento, MC Danny, que vem bombando com a música "Ai papai", gravada com Anitta. Também é dela os hits "Toma vapo vapo", "Tu tava na revoada", "Ameaça" e "Parecia Tempestade".



Completando o line-up da festa,o cantor Rodrix, que vem fazendo bastante sucesso nas baladas de Recife, e uma orquestra de frevo, que vai dar todo tom carnavalesco ao evento.



Os ingressos estão à venda nas lojas Esposende e Vitabrasilnet, nos quiosques da Ingresso Prime e online através do site Bilheteria Digital.

