VIOLÊNCIA DJ diz que foi espancado e roubado após "Boa Noite Cinderela", no Rio de Janeiro; vídeo Emocionado, Luís Mattos, ex-participante do reality show 'De Férias com o Ex', da MTV, disse que foi salvo por uma mulher que o levou ao hospital: 'Eu poderia estar morto'

O DJ Luís Mattos usou as redes sociais nesta quinta-feira para fazer um relato emocionado sobre um assalto que teria sofrido. Ex-participante do reality show 'De Férias com o Ex', da MTV, ele contou ter sido roubado após terem colocado uma substância em sua bebida.



O golpe, conhecido como "Boa Noite Cinderela", aconteceu na Pedra do Sal, no bairro da Saúde, no Rio, conforme relato da vítima.

— Essa noite foi a pior da minha vida. Toda vez que eu fechava os olhos eu pensava: 'Caralho, eu poderia estar morto uma hora dessa, eu poderia ter morrido — afirmou no começo do vídeo.

Mattos prossegue dizendo que resolveu gravar o relato depois de ter passado a noite em claro e tendo lembranças do que passou quando dopado. O intuito, segundo o DJ, era alertar seus seguidores para que "redobrem o cuidado".





— O que eu passei não é brincadeira , é muito sério, alguém te dopar para poder te roubar — disse. — Eu estou muito triste com isso, porque quem me conhece sabe que eu tenho o maior cuidado em tudo, eu não de ficar 'entregue' na rua, mas, infelizmente, por confiar demais nas pessoas e querer ser uma pessoa boa, aconteceu isso — acrescentou.



Desacordado, o foi levado para uma unidade de saúde, onde acordou com ferimentos no rosto e nos braços. Uma profissional de saúde então contou para Mattos como ele foi salvo.

— Essa mulher é um anjo, ela foi ate a UPA comigo. A enfermeira me falou que ela foi lá, me deixou lá, falando que não me conhecia, então ela foi um anjo na minha vida — disse.

Mattos ainda deixou um recado para seus seguidores:

— Vocês que são rolezeiros redobrem o cuidado, não bebam no copo de ninguém, não façam isso pq eu poderia não estar aqui contando isso para vocês — afirmou Mattos.

