SHOW DJ Dolores realiza ensaio aberto de novo projeto, "O Enigma do Frevo", neste sábado (22) Apresentação será a partir das 16h, na frente do Paço do Frevo, e contará com participações de Flaira Ferro, Laís Senna, Jorge Riba, Nêgo Freeza, Ylana e Caetana

Faltando muito pouco para o Carnaval se instalar definitivamente e oficialmente entre nós, as celebrações que tem o frevo como principal trilha sonora vão se avolumando na agenda cultural dos foliões do Recife, de Olinda e de quem mais se joga na festa.



O frevo está em todos os lugares: nas ruas, nos clubes, salões e também nas pick-ups de DJ Dolores, que comanda, amanhã (22), a partir das 16h, um ensaio aberto, na frente do Paço do Frevo, Bairro do Recife, esquentando os tambores para o lançamento do seu próximo álbum, “O Enigma do Frevo”.



A apresentação é gratuita e contará com as participações de Flaira Ferro, Laís Senna, Jorge Riba, Nêgo Freeza, Ylana e Caetana. Acompanhando DJ Dolores, a banda formada por Néris Rodrigues, Getúlio Araújo, Parrô Mello, Uka e Alex Santana.



No repertório do ensaio aberto, Dolores e banda, mais convidados, tocarão clássicos do frevo vestidos para novas versões, além das músicas que estarão no novo álbum do DJ.



O "Enigma do Frevo"

Projeto conduzido por DJ Dolores, “O Enigma do Frevo” vai muito além do álbum e do ensaio aberto na frente do Paço do Frevo. Selecionado para a 20ª edição do Rumos Itaú Cultural 2023-2024, o trabalho também incluiu uma pesquisa, um site e uma websérie.



“Eu tinha muitas curiosidades sobre a época que eu não morava aqui. E achei que o frevo podia me levar por esse caminho e, de verdade, acabou sendo isso”, conta Dolores, que se debruçou sobre como o frevo foi se construindo e como o contexto histórico, social e cultural da cidade do Recife foi determinante nessa trajetória.



O resultado de todas as conversas - com pesquisadores, músicos, jornalistas, estudiosos, brincantes - e pesquisas realizadas em torno do frevo renderam pano para manga, que está dissecado em uma websérie, com oito episódios, que estão sendo disponibilizados no canal do Youtube de DJ Dolores.

O material também está reunido no site oenigmadofrevo.com, que contém blog, discografia indicada, vídeos e músicas relacionadas ao Frevo e ao projeto.



Álbum e ensaio

“O disco vai refletir também essa pesquisa, porque a ideia é esticar o gênero ao máximo, sem deixar de ser frevo”, adianta Dolores sobre o álbum 'O Enigma do Frevo', que será lançado em março, bem depois dos festejos carnavalescos.



Uma faixa já foi ao ar ontem (20) no Youtube: o single “Das Ruas”, cantada por Ylana. “Tem um arranjo mais convencional, tem uma letra que tem a divisão métrica típica do frevo canção”, avalia Dolores, contando que o álbum virá com vários níveis de experimentações sonoras em torno do frevo, inclusive com frevos “100% eletrônico” entre as faixas.

Assim como Ylana, os demais convidados do ensaio aberto - Flaira Ferro, Laís Senna, Jorge Riba, Nêgo Freeza e Caetana - também cantam no álbum. “A gente resolveu fazer esse ensaio antes das próximas gravações. E vai abranger o repertório do álbum, mas, também, algumas versões de clássicos, e versões de músicas do projeto que eu tenho com Spok, que chama 'Frevotron'”.

SERVIÇO

Ensaio Aberto “O Enigma do Frevo” - DJ Dolores

Com Flaira Ferro, Laís Senna, Jorge Riba, Nêgo Freeza, Ylana e Caetana

Quando: Sábado (22), às 16h

Onde: Em frente ao Paço do Frevo – Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações no site oenigmadofrevo.com

