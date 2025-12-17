A- A+

MUNDO DJ e apresentador é assassinado a tiros em Joanesburgo, na África do Sul Personalidade influente da mídia sul-africana, Warrick Stock foi morto em plena luz do dia; polícia investiga motivação e busca suspeitos

O assassinato de Warrick Stock, conhecido como DJ Warras, causou forte comoção pública na África do Sul. DJ, apresentador e personalidade influente da mídia sul-africana, Stock tinha 40 anos e foi morto a tiros na tarde desta terça-feira, no centro de Joanesburgo, a maior cidade do país.

O crime ocorreu quando ele deixava o edifício Zambesi House, localizado nas proximidades do Carlton Centre. De acordo com a emissora estatal SABC, Stock havia passado várias horas no local supervisionando a instalação de sistemas de segurança. O prédio, segundo as informações divulgadas, havia sido ocupado de forma controversa por pessoas desconhecidas.

A polícia informou que a vítima foi abordada por três suspeitos, segundo a rede BBC. Um deles efetuou os disparos, e o grupo fugiu a pé logo em seguida.

“É alegado que a vítima foi abordada por três suspeitos desconhecidos após estacionar seu veículo, e eles abriram fogo contra ela antes de fugir do local a pé”, afirmou o Serviço de Polícia da África do Sul (SAPS) em nota.





Até o momento, o motivo do ataque permanece desconhecido e nenhuma prisão havia sido realizada.

Imagens de câmeras de segurança ajudaram a reconstruir parte da ação. Segundo o chefe local da polícia, Fred Kekana, os registros mostram um homem com dreadlocks, vestindo o que parecia ser um uniforme de segurança, atirando contra Stock antes de fugir. Mesmo ferido, o DJ ainda tentou correr, mas caiu do outro lado da rua, onde não resistiu aos ferimentos.

A polícia destacou que Stock estava armado, mas não chegou a utilizar sua arma durante o ataque. Nada foi roubado, o que reforça a avaliação inicial de que o crime não teve motivação de assalto. No local, agentes recolheram cartuchos de munição e deram início a diligências para rastrear o percurso dos suspeitos após a fuga.

— Sabemos que eles caminharam uma longa distância após o ataque, e os agentes vêm rastreando seus movimentos para determinar onde estão — explicou Kekana.

A polícia também pediu que testemunhas procurem as autoridades.

Em entrevista à SABC, a irmã da vítima, Nicole Stock, relatou o choque diante da perda:

— Estou em choque. Não tenho palavras. Estou arrasada — disse.

Quem era o DJ morto na África do Sul?

Warrick Stock tinha trajetória consolidada na mídia sul-africana. Ele apresentava o reality show Ngicel' iVisa, exibido no canal Mzansi Magic, e era figura conhecida em rádio, clubes, televisão e podcasts. Além da atuação artística, mantinha negócios na área de segurança privada, oferecendo serviços de escolta de elite, proteção VIP e segurança para eventos de alto perfil.

Segundo a imprensa local, também atuava na gestão de propriedades e em processos de despejo de imóveis.

A morte gerou manifestações de pesar de autoridades, partidos políticos e representantes do setor cultural. O ministro do Esporte, Artes e Cultura, Gayton McKenzie, afirmou: “Ele dizia a sua verdade sem medo ou favorecimentos. Chegou a se posicionar contra mim e contra minhas decisões como ministro. Ele era um exemplo puro de quem deveríamos ser”.

Já Mmusi Maimane, líder do partido Build One, classificou o episódio como o “assassinato descarado de DJ Warras em plena luz do dia" e "um choque para todos os sul-africanos”.

