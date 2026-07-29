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DJ francês Kavinsky, autor de "Nightcall", encontrado morto em sua residência em Paris

O artista emblemático do movimento 'French Touch', cujo verdadeiro nome era Vincent Belorgey, completaria 51 anos em 31 de julho

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DJ francês Kavinsky, autor de 'Nightcall', encontrado morto em sua residência em ParisDJ francês Kavinsky, autor de 'Nightcall', encontrado morto em sua residência em Paris - Foto: Thibaud Mortiz / AFP

O DJ Kavinsky, uma das figuras emblemáticas da cena electro francesa, foi encontrado morto em sua casa em Paris, informou nesta quarta-feira (29) à AFP o Ministério Público, que abriu uma investigação para determinar as causas do falecimento.

O artista emblemático do movimento 'French Touch', cujo verdadeiro nome era Vincent Belorgey, completaria 51 anos em 31 de julho. Segundo o jornal Le Parisien, que revelou a notícia da morte, o corpo de Kavinsky foi encontrado na noite de terça-feira.

Sua canção mais conhecida, 'Nightcall', foi interpretada pelo grupo Phoenix e pela cantora belga Angèle durante a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Na gravação original, a brasileira Lovefoxxx interpreta a canção.

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O MP informou a abertura de uma "investigação para determinar as causas da morte", já que as primeiras equipes de emergência não encontraram "nada suspeito" na residência.

"Com o desaparecimento repentino de Kavinsky, a França perde uma de suas vozes mais singulares. Do filme 'Drive' aos Jogos Olímpicos de Paris, o mundo inteiro vibrou com 'Nightcall'", escreveu na rede social X a ministra da Cultura, Catherine Pégard.

Pianista autodidata nascido na região de Paris, Kavinsky iniciou a carreira no começo dos anos 2000 como artista de abertura de outros nomes da cena electro francesa, como a dupla Daft Punk.

O grande momento de sua carreira foi "Nightcall", um hit de synthwave de clima sombrio e andamento desacelerado, que fez parte da trilha sonora de "Drive", o aclamado thriller de Nicolas Winding Refn, protagonizado por Ryan Gosling.

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