A- A+

AGENDA CULTURAL DJ Jota BoraViver lança "Tudo Vira House" em luau em Barra de Jangada O evento, que ocorre no dia 30 de abril, reúne elementos da cultura popular nordestina e da house music

O artista pernambucano Jota BoraViver lança, no dia 30 de abril, o projeto “Tudo Vira House”, nova fase de sua trajetória musical, que será apresentada no Luau Bora Viver.



A festa ocorre no Paraíso da Orla, espaço na beira-mar da praia de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes, a partir das 21h. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos no perfil oficial do evento no Instagram.

A proposta reúne elementos da cultura popular nordestina e da house music, misturando ritmos pernambucanos, eletrônico ao vivo e uma estética voltada à pista.

Com uma identidade construída a partir de referências como frevo, forró, maracatu, coco, manguebeat e MPB, Jota Bora Viver tenta aproximar tradição e inovação em um formato musical que converse tanto com a cena cultural local quanto com circuitos mais amplos da música e do entretenimento.

“Tudo Vira House nasce da minha vontade de transformar a cultura popular pernambucana em uma experiência contemporânea, sem perder a raiz. É um projeto que traduz minha identidade artística e mostra como ritmos como frevo, maracatu, coco e forró podem dialogar com a house music de forma autoral, viva e conectada com o nosso tempo”, explica o DJ Jota BoraViver.



SERVIÇO

Lançamento do projeto "Tudo Vira House" no Luau Bora Viver

Quando: 30 de abril, às 21h

Onde: Paraíso da Orla, beira-mar de Barra de Jangada, próximo à imagem de Yemanjá

Ingressos a partir de R$ 65 via Instagram



*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também