Carnaval 2024 DJ K, "o bruxo", está confirmado entre as atrações do Rec Beat 2024 Um dos principais produtores do funk paulista, o DJ K apresentará o sucesso "Pânico no Submundo" com sets apocalípticos

O perfil oficial do Rec-Beat anunciou, nesta quinta-feira (18), a confirmação de mais uma atração. Conhecido como "o bruxo", DJ K estará no palco do festival, durante a programaçção do Carnaval do Recife 2024.

"Um dos principais produtores do funk paulista, o DJ K apresenta o sucesso “Pânico no Submundo” com sets apocalípticos que revolucionaram o mandelão através dos seus tuins hiper agudos e uma atmosfera alucinante que vai transportar vocês até o limite da consciência. Tão preparados…?", indagou o perfil do festival no Instagram.

