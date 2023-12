A- A+

Lançamento DJ MAM lança nova música em parceria com o rapper Foxfire A canção traz referências ciganas e mouras, vindas da Espanha, em mistura com latinidade do Norte do Brasil

“Que Beat é Esse?” é o mais recente lançamento do DJ MAM (Marco Aurélio Marinho) e do rapper Foxfire. O single, que já está disponível em todas as plataformas digitais, apresenta a sinergia encontrada por MAM após viagens à Espanha, na Europa, e ao estado do Pará.

"A música “Que beat é esse?” traz referências ciganas e mouras, vindas da Espanha, como as palmas, castanholas e o canto árabe, presente nos aboios nordestinos, conectadas à latinidade e à cultura amazônica”, conta o DJ MAM.

A região Norte é exaltada na letra do Foxfire e DJ MAM, em menções à cachaça de Jambu e ao clássico carimbó "Jamburana", de Dona Onete, e a música “Sambarimbó”, carimbó composto por DJ MAM em 2012, em seu álbum autoral Sotaque Carregado. Na canção, o piano solo com intenção latina, muito swingado na região norte do país, e o contrabaixo, foram gravados por Alex Moreira, pioneiro da bossa nova eletrônica e coprodutor musical da faixa, falecido em outubro.

DJ MAM já realizou parcerias em colaborações com mais de cem artistas, como os eternos Elza Soares e Moraes Moreira, Gilberto Gil, Alceu Valença, Dona Onete, Chico César, Criolo, Luedji Luna, BNegão, Tropkillaz, El Buho, Batida e outros. Com esse lançamento, DJ MAM apresentará o artista Foxfire, marcando o seu compromisso em promover novos talentos em seu palco.

