gordofobia DJ Marlboro e emissora de TV são condenados por gordofobia em programa Modelo plus size moveu ação por causa de atração exibida pela Band em 2019

O DJ Marlboro, importante expoente do funk carioca, foi condenado, juntamente com a Band, a pagar R$ 10 mil de indenização por danos morais a uma modelo plus size ofendida num programa exibido pela emissora em 2019. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de São Paulo.

O artista foi acusado de gordofobia no programa "Sem edição", uma programa independente que comprava o horário das manhãs de sábado da Band. Marlboro era o apresentador e, durante uma pauta sobre modelos plus size, afirmou que sentia "cheirinho de bacon voando, pois estava vendo um monte de gordinha queimando". Uma das modelos presentes no programa entrou com a ação.

A ação correu na 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em segunda instância e cabe recurso. A Band alegou que não tinha nada a ver com o programa, uma vez que só vendia o horário. O DJ, por sua vez, afirmou que o vídeo exibido era uma montagem de caráter humorístico.

"A autora não compareceu ao programa para ser ridicularizada, mas para integrar pauta destinada à valorização do empoderamento feminino e à divulgação de procedimentos estéticos", escreveu o desembargador Luciano Rinaldi, relator do caso, em sua decisão. "O comentário, de inequívoco teor jocoso e depreciativo, desvirtuou esse propósito. A gravidade da conduta se intensifica pela veiculação em rede nacional".

A Folha procurou o artista e não obteve resposta. Já a Band não comenta casos jurídicos.

