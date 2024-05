DJ Marlboro resgata música 'praticamente inédita' que fez para Ayrton Senna logo após sua morte

A- A+

Hoje completam 30 anos da morte de Ayrton Senna e o piloto vem recebendo diversas homenagens nas redes sociais. Uma delas é do DJ Marlboro. O funkeiro contou ao GLOBO que lançou uma música celebrando o piloto no dia seguinte de sua morte.

— Aconteceu o acidente do Senna, ficamos todos em comoção. Liguei pro Juca e pro Mosca, muito bons compositores. Nome da dupla era Funk Pira, lancei algumas músicas deles na época. São muito bons compositores. Liguei pra eles e falei que tínhamos que fazer uma música. Precisamos fazer algo, a gente não pode deixar passar batido essa perda tão grande. Aí eles fizeram a letra no domingo e no dia seguinte lançamos a música. Quando chegou à tarde lançamos na rádio, todo mundo chorando, foi muito emocionante. Nunca saiu em nenhum disco, praticamente inédita.

Ayrton Senna estava no auge da carreira quando sofreu um acidente em Ímola, no Grande Prêmio de San Marino. Senna se chocou na contra a barreira da pista na curva Tamburello e morreu naquele domingo, 1º de maio de 1994.

Veja também

