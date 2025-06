DJ Marlboro diz ter recusado proposta de R$ 15 milhões de Neymar por sua casa em Mangaratiba

A- A+

DJ Marlboro é o único vizinho de Neymar em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, e isso não deve mudar tão cedo. Segundo o produtor musical, o jogador do Santos até tentou comprar sua casa no condomínio Portobello, mas ele recusou a oferta.

Em entrevista ao jornal Extra, o veterano do funk carioca disse que recebeu uma proposta de R$ 15 milhões do craque brasileiro, valor que ele teria achado baixo. Além disso, Marlboro afirma ter apego pela casa. “Meus filhos amam essa casa, foram criados aqui e dois deles também não querem vender”, disse.

As tentativas de compra do imóvel, de acordo com o DJ, já acontecem há três anos. “Já me ofereceram um terreno e uma outra casa no mesmo condomínio, mas não aceitei. Ainda estão estudando uma contraproposta, mas não tem dinheiro que pague, ainda mais se meus filhos não quiserem”, apontou Marlboro, que é pai de de quatro meninos: Samuel, Antônio, Felipe e Arthur.



Marlboro adquiriu a propriedade há 17 anos, pagando R$ 300 mil por 42 mil m². Ele afirma que, na época, ninguém acreditava que o investimento daria certo. “Diziam que eu era maluco de comprar mato, que era longe do Rio, que estava fazendo besteira, mas insisti e segui no que acredito. Eu era o único morador daqui, na verdade, até hoje sou. Até o dia que Neymar comprou do meu lado um terreno”, relembrou.

O DJ chegou a vender parte do seu terreno ao jogador de futebol. Foram 7 mil m², utilizados pelo atleta para construir um hangar e um campo de futebol. “Agora ele quer meus 35 mil m², e continuo não aceitando a proposta”, insistiu o produtor.

Conhecida como Neylândia, a propriedade em Mangaratiba funciona como casa de veraneio para Neymar e sua família. A estrutura luxuosa abriga piscinas, quadras poliesportivas, adega para 3 mil garrafas, boate subterrânea, pista de pouso, heliponto e até um lago artificial, que chegou a ser alvo de operação por supostas infrações ambientais.

