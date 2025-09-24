A- A+

AGENDA DJ Nadejda realiza turnê em São Paulo e leva sonoridades do Recife à noite paulistana A artista e produtora musical pernambucana tem quatro apresentações marcada na capital paulista

A DJ e produtora musical pernambucana Nadejda desembarca em São Paulo nesta sexta-feira (26), para uma agenda de quatro apresentações na capital paulista. Fundadora do selo MaddaM, a artista promete levar um pouco da cultura do Recife para a cidade.

Na sexta-feira (26), Nadejda toca no bar Gaspar e também no Club Jerome, referência entre a população LGBTQIAPN+. Já no sábado (27), a DJ marca presença no bar Bandeira Bandeira, com um set especial repleto de bregafunk recifense, e no D-Edge, um dos clubes mais badalados de São Paulo.



Os sets de Nadejda transitam entre house, synthpop e brasilidades, dialogando com influências regionais do Nordeste e música retrô. Ela esteve recentemente em destaque em eventos culturais pernambucanos, como o Festival Pernambuco Meu País e o Trama Moda Pernambuco.



*Com informações da assessoria de imprensa.

