Música DJ pernambucana Idlibra lança primeiro trabalho autoral com EP "Muganga"; saiba mais Produção lança nesta sexta-feira (12) em todas as plataformas digitais

A DJ pernambucana Libra Lima, conhecida como Idlibra, está lançando seu novo EP "Muganga" nesta sexta-feira (12). A produção será disponibilizada em todas as plataformas de streaming de áudio.

"Muganga", adjetivo originário da língua Quimbundo para rotular pessoas com 'trejeitos estranhos', é um termo que sempre perseguiu a artista, e agora se torna símbolo de seu novo trabalho.

‘‘Eu nunca tive medo de experimentar com as possibilidades que existem em comandar uma pista de dança, mas colocar um trabalho autoral pro mundo é outra coisa. Só agora me sinto pronta pra decodificar essas texturas e criar algo que seja realmente meu, expondo o processo atual de uma pesquisa que continua infinitamente em aberto", diz Libra Lima.

O EP mescla ritmos ardentes com referências da música eletrônica brasileira. As baterias e synths estridentes em junção com o sampleamento carregam um caráter experimental. Vocais de MCs de Bregafunk, cantoras de R&B e samples de grandes nomes da música eletrônica, como The Prodigy, são referências presentes nos jogos rítmicos criados em cada uma das faixas.

