show de Madonna DJ que abre show de Madonna já fez música e protagonizou beijão com Pabllo Vittar Fãs especulam que artista brasileira fará participação na apresentação da rainha do pop

Antes de Madonna subir ao palco montado na Praia de Copacabana, o DJ e produtor Diplo vai esquentar o público.

A relação de Diplo com o Brasil passa pelo pop e por dois nomes muito mencionados ao longo da semana: Pabllo Vittar e Anitta — as duas vem sendo cogitadas como participação especial durante o show da rainha do pop.

A história de Diplo e Pabllo começou em 2015, quando o primeiro grande hit da brasileira foi uma versão de "Lean On", música do grupo Major Lazer do qual o americano faz parte.

Intitulado "Open bar", o single apresentou a drag queen para boa parte do público brasileiro. Dois anos depois, veio uma parceria. Pabllo, Anitta e Major Lazer se juntaram na música "Na sua cara".

No mesmo ano, Pabllo Vittar lançou o álbum "Vai Passar Mal" e na faixa "Então vai" há uma participação de Diplo. Ele não só participa da música como aparece no clipe dando um beijão na artista brasileira. Pouco depois, foi especulado ainda se os dois viveram mesmo um flerte ou se foi tudo trabalho.

Pabllo Vittar surge no show de Madonna?

Uma das curiosidades que vem agitando fãs e redes sociais é uma possível participação de Pabllo Vittar no show de Madonna.

No momento em que a diva pop canta a música "Vogue" há uma competição de Ballroom em que recebe sempre um convidado local. Fãs especulam que esse convidado seria Pabllo.

