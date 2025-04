A- A+

famosos DJ Vintage Culture explica briga com namorada e rebate acusações de traição O DJ eio à tona nas redes sociais para esclarecer a briga com a modelo Sarah Hardel. De acordo com ele, o casal teve uma "discussão fútil" e "errou com ela"

O DJ Lukas Ruiz, que assume o nome de Vintage Culture, veio à tona nas redes sociais para esclarecer a briga com sua namorada, a modelo Sarah Hardel.

De acordo com o post do DJ, "Essa é a mulher da minha vida. Foi e sempre será. Nós tivemos uma discussão tão fútil, eu errei com ela". Vintage também nega que traiu Sarah, após um vídeo onde o DJ abraça uma desconhecida durante show na Suiça viralizou.

"Eu assumo a culpa, mas o que estão falando que trai ela, isso não é verdade. Todos que estavam comigo podem falar e eu não preciso de amigos para me defender dos meus erros. Sim, abracei a menina, sim, foi um erro" esclarece o artista.

No vídeo, Vintage Culture foi capturado em um momento mais íntimo com uma mulher loira, até então desconhecida pelo público.

FOFOCA NA BOLHA ELETRÔNICA! Lukas Ruiz ( Dj Vintage Culture) e Sara Hardel não estão mais juntos, o Dj foi flagrado com uma loira misteriosa na Suíça em um FrontStage 6 dias após postar declaração para Sara no instagram. pic.twitter.com/umG37PQV1q — Garoto do blog (@garotxdoblogofc) April 9, 2025

