Djavan antecipa hits da turnê em playlist que, no Recife, acontece em outubro
Com estreia marcada para o dia 8, em São Paulo, no Nubank Parque (antigo Allianz Parque), a série de shows vai percorrer diversas capitais até dezembro
O cantor Djavan decidiu dar um gostinho do que vem por aí e surpreendeu os fãs ao divulgar, em seu perfil oficial no Spotify, uma playlist que funciona como um spoiler do repertório da turnê Djavanear 50 anos - Só Sucessos.
A seleção reúne alguns dos maiores clássicos de sua carreira e antecipa o clima dos shows que começam neste mês. A iniciativa rapidamente movimentou as redes sociais, reacendendo a conexão do público com uma obra que atravessa gerações.
Spoiler do setlist: sucessos confirmados
Entre as músicas já presentes na playlist e que devem integrar o espetáculo estão faixas marcantes como: Sina, Oceano, Eu Te Devoro, Um Amor Puro, Se, Açaí, Flor de Lis, Samurai, Azul, Me Leve, Cordilheira e Quase de Manhã.
A escolha reforça a proposta da turnê, revisitar diferentes fases da carreira do artista, equilibrando hits consagrados com canções menos exploradas ao vivo.
Leia também
• Após show histórico, Shakira manda áudio agradecendo a participação de Maria Bethânia
• 'Me apaixonei pela música' e 'poucas vozes emocionam tanto': Shakira se declara a Caetano e Bethânia
• Anitta se junta à Shakira no palco para cantar parceria lançada há menos de um mês
Turnê celebra 50 anos de carreira
A turnê marca um momento simbólico na trajetória do artista, que iniciou sua carreira na década de 1970 e se consolidou como um dos grandes nomes da música brasileira.
Com estreia marcada para o dia 8, em São Paulo, no Nubank Parque (antigo Allianz Parque), a série de shows vai percorrer diversas capitais até dezembro, com encerramento previsto em Maceió, cidade natal do cantor.
Confira as datas da turnê:
- 8 e 9 de maio - São Paulo - Nubank Parque
- 23 de maio - Salvador - Casa de Apostas Arena Fonte Nova
- 30 de maio - Fortaleza - Centro de Formação Olímpica
- 13 de junho - Curitiba - Pedreira Paulo Leminski
- 27 de junho - Brasília - Arena BRB Mané Garrincha
- 18 de julho - Belo Horizonte - Arena MRV
- 1º e 2 de agosto - Rio de Janeiro - Farmasi Arena
- 29 de agosto - Florianópolis - Arena Opus
- 24 de outubro - Belém - Hangar
- 31 de outubro - Recife - Classic Hall
- 5 de dezembro - Maceió
Entre nostalgia e reinvenção
Mesmo com a proposta centrada nos sucessos, Djavan busca manter o repertório vivo e dinâmico. Em entrevistas recentes, o artista já indicou que o desafio é equilibrar aquilo que o público deseja ouvir com escolhas que também o motivem artisticamente.
Essa curadoria aparece na própria playlist divulgada, que mistura clássicos absolutos com faixas que, embora menos populares, carregam forte valor afetivo e musical dentro da obra do cantor.
Ingressos e expectativa do público
Os ingressos para a turnê estão disponíveis no site da ticketmaster brasil com valores que variam entre R$ 105 a R$ 1,17 mil conforme o setor e a cidade, com opções que vão de meia-entrada a pacotes premium.
A expectativa é de alta demanda, impulsionada tanto pela celebração dos 50 anos de carreira quanto pelo apelo nostálgico de um repertório que marcou diferentes gerações.