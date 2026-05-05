MÚSICA

Djavan antecipa hits da turnê em playlist que, no Recife, acontece em outubro

Djavan antecipa hits da turnê em playlist - Foto: Divulgação

O cantor Djavan decidiu dar um gostinho do que vem por aí e surpreendeu os fãs ao divulgar, em seu perfil oficial no Spotify, uma playlist que funciona como um spoiler do repertório da turnê Djavanear 50 anos - Só Sucessos.

A seleção reúne alguns dos maiores clássicos de sua carreira e antecipa o clima dos shows que começam neste mês. A iniciativa rapidamente movimentou as redes sociais, reacendendo a conexão do público com uma obra que atravessa gerações.

Spoiler do setlist: sucessos confirmados
Entre as músicas já presentes na playlist e que devem integrar o espetáculo estão faixas marcantes como: Sina, Oceano, Eu Te Devoro, Um Amor Puro, Se, Açaí, Flor de Lis, Samurai, Azul, Me Leve, Cordilheira e Quase de Manhã.

A escolha reforça a proposta da turnê, revisitar diferentes fases da carreira do artista, equilibrando hits consagrados com canções menos exploradas ao vivo.

Turnê celebra 50 anos de carreira
A turnê marca um momento simbólico na trajetória do artista, que iniciou sua carreira na década de 1970 e se consolidou como um dos grandes nomes da música brasileira.

Com estreia marcada para o dia 8, em São Paulo, no Nubank Parque (antigo Allianz Parque), a série de shows vai percorrer diversas capitais até dezembro, com encerramento previsto em Maceió, cidade natal do cantor.

Confira as datas da turnê:

- 8 e 9 de maio - São Paulo - Nubank Parque

- 23 de maio - Salvador - Casa de Apostas Arena Fonte Nova

- 30 de maio - Fortaleza - Centro de Formação Olímpica

- 13 de junho - Curitiba - Pedreira Paulo Leminski

- 27 de junho - Brasília - Arena BRB Mané Garrincha

- 18 de julho - Belo Horizonte - Arena MRV

- 1º e 2 de agosto - Rio de Janeiro - Farmasi Arena

- 29 de agosto - Florianópolis - Arena Opus

- 24 de outubro - Belém - Hangar

- 31 de outubro - Recife - Classic Hall

- 5 de dezembro - Maceió

Entre nostalgia e reinvenção
Mesmo com a proposta centrada nos sucessos, Djavan busca manter o repertório vivo e dinâmico. Em entrevistas recentes, o artista já indicou que o desafio é equilibrar aquilo que o público deseja ouvir com escolhas que também o motivem artisticamente.

Essa curadoria aparece na própria playlist divulgada, que mistura clássicos absolutos com faixas que, embora menos populares, carregam forte valor afetivo e musical dentro da obra do cantor.

Ingressos e expectativa do público
Os ingressos para a turnê estão disponíveis no site da ticketmaster brasil com valores que variam entre R$ 105 a R$ 1,17 mil conforme o setor e a cidade, com opções que vão de meia-entrada a pacotes premium.

A expectativa é de alta demanda, impulsionada tanto pela celebração dos 50 anos de carreira quanto pelo apelo nostálgico de um repertório que marcou diferentes gerações.

