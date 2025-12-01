Djavan: como comprar ingressos para a turnê de 50 anos de carreira do cantor?

A- A+

A turnê comemora os 50 anos de carreira do cantor e chega após o lançamento de seu novo álbum, Improviso

Nesta segunda-feira (1º) começa a pré-venda dos ingressos da nova turnê do Djavan, Djavanear 50 anos - Só Sucessos. A agenda começa em São Paulo e promete passar por diversos estados brasileiros, a partir de maio de 2026.

A turnê comemora os 50 anos de carreira do cantor e chega após o lançamento de seu novo álbum, Improviso.

Já é possível comprar os ingressos da pré-venda, que vai até terça-feira (2) para quem possui cartões do Banco do Brasil. A venda geral começa no site da Ticketmaster às 11h da manhã de quarta-feira (3). A partir das 12h, é possível comprar na bilheteria oficial, localizada no Shopping Ibirapuera.

Quanto custam os ingressos?

Para o show do Allianz Parque, os valores dos ingressos variam entre R$ 210 e R$ 1.300.

- Cadeira Superior Lote 1: R$ 210 a inteira e R$ 105 a meia-entrada;

- Cadeira Superior Lote 2: R$ 260 a inteira e R$ 130 a meia-entrada;

- Cadeira Superior Lote 3: R$ 300 a inteira e R$ 150 a meia-entrada;

- Pista Lote 1: R$ 295 a inteira e R$ 147 a meia-entrada;

- Pista Lote 2: R$ 320 a inteira e R$ 160 a meia-entrada;

- Pista Lote 3: R$ 340 a inteira e R$ 170 a meia-entrada;

- Cadeira Inferior: R$ 520 a inteira e R$ 260 a meia-entrada;

- Pista Premium: R$ 595 a inteira e R$ 297,50 a meia-entrada;

- Pacote VIP: R$ 1.170 a inteira e R$ 872,50 a meia-entrada.

O pacote VIP concede, além do ingresso para a Pista Premium, a entrada antecipada no dia do show, o acesso à passagem de som do artista, um kit com produtos exclusivos e o acesso antecipado à loja oficial.

Quais são os locais dos shows e as datas?

O primeiro show da turnê ocorrerá em São Paulo, no dia 9 de maio de 2026. Depois disso, no dia 23 e 30, ele passa por Salvador e Fortaleza respectivamente. Em junho, Djavan segue para Curitiba, onde se apresenta no dia 13. No dia 27, ele está em Brasília

Em 18 de julho, a turnê chega a Belo Horizonte. São duas datas no Rio de Janeiro (1º e 2 de agosto). Ele toca em Florianópolis no fim do mês, no dia 29.

Por fim, as apresentações passam por Belém, em 24 de outubro, e se encerram no dia 31 no Recife.



