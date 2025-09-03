Qua, 03 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta03/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MÚSICA

Djavan convida fãs a criarem versões de música de seu próximo álbum

"Agora quero ver você criar algo em cima dela", desafiou seus seguidores no TikTok

Reportar Erro
Djavan convida fãs a criarem versões de música de seu próximo álbumDjavan convida fãs a criarem versões de música de seu próximo álbum - Foto: Leo Aversa/Divulgação

Com quase 250 mil seguidores no TikTok, o cantor Djavan busca aproximar-se ainda mais do público jovem. Para isso, lançou um desafio: convidou seus fãs a criarem versões de um trecho da música Melodia, que fará parte de seu próximo álbum, Improviso, com lançamento previsto para 13 de novembro nas plataformas digitais.

A ideia é que seus seguidores postem as versões na própria plataforma. "Agora quero ver você criar algo em cima dela", desafia seus seguidores no TikTok.

@djavan Já pensou em improvisar com Djavan? Agora é a sua chance! #IMPROVISECOMDJAVAN! Chegou a hora de soltar a voz e deixar a sua criatividade brilhar! Na ação #ImproviseComDjavan, que já está na rede vizinha , você pode acessar um trecho instrumental de uma canção inédita do Djavan, e poderá criar a sua própria versão de letra! Procure por "Melodia - #ImproviseComDjavan" na biblioteca de áudios da plataforma do lado ! O microfone é seu! Improvise sem limites! #djavan #novamusica Melodia - #ImproviseComDjavan - Djavan

A melodia da canção, disponibilizada na biblioteca de áudio da plataforma, apresenta Djavan improvisando com sons vocais - sem letras, apenas com silabados, vocalizes e entonações livres.

Leia também

• "Que homem cheiroso": web exalta policial "sem masculinidade frágil" que beijou Caetano Veloso

• Gil e Chico Buarque notificam cantora por plágio de "Cálice"; conheça outros casos de cópias

• Djavan anuncia seu 26° disco de inéditas e turnê de 50 anos de carreira

Às vésperas de completar 50 anos de carreira, esta é a primeira vez que Djavan oferece um spoiler de um projeto antes de seu lançamento oficial.

O single Melodia, resultado da colaboração com os fãs, está programado para ser lançado em 25 de setembro.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter