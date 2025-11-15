A- A+

FAMOSOS Djavan fala do casamento de 28 anos e relembra período solteiro: "Achei que fosse sair matando" Cantor e compositor também revela como mantém libido em alta após tantos anos de união: "A gente quer que dê certo"

Djavan lembrou o período em que ficou solteiro entre seus dois casamentos. Em entrevista à jornalista Maria Fortuna no videcast 'Conversa vai, conversa vem', no ar no Youtube do Globo e no spotify, o cantor e compositor de 76 anos falou ainda sobre os desafios do casamento de 28 anos com Rafaela Brunini. Leia trecho:

Suas canções trazem reflexões para além da música, são para a vida. "Um coração fechado, não dá resultado, não atrai ninguém", diz "Um grande bem". Não são só experiências que viveu. Há observações sobre como as coisas se dão mundo, das pessoas, e há muita intuição, né?

Não tive muitos amores. Primeiro, fui casado por 24 anos (com Maria Aparecida dos Santos Viana) e estou há 28 com a Rafa (Rafaela Brunini). Mas a gente observa. A amor é isso: tem que observar, estar disponível para deixar a coisa fluir e aprender como lidar. Cada caso é um. Tem que ter a capacidade de absorver códigos, ensinamentos, para se jogar nessa questão.





O Kannalha. Todo o borogodó do dono da dança da batedeira e do hit 'O baiano' que embala memes de Wagner Moura



Mas entre um casamento e outro teve um intervalinho, né? Namorou muito?

Quando separei da Aparecida, falei: "Caramba, agora vou sair matando, vai ser incrível". Um ano depois, encontrei a Rafa. Acho que é mais profícuo, gostoso e fácil viver comprometido. Você usufrui melhor desse sentimento. A vida torna-se uma coisa mais cheia, completa quando você ama.

Como manter a chama acesa após 28 anos?

Observar o outro sempre. Não estou aqui para ensinar nada sobre o amor, porque eu não sei. Mas o que posso dizer com relação a mim e à Rafa é que a gente se respeita e quer que a coisa dê certo. Isso é meio caminho andado. Tem que ceder o tempo todo. Amor é ceder, compreender, aceitar. A vida é dinâmica. A Rafa com quem casei há 28 anos não é a mesma de hoje, tampouco eu.

Veja também