Djavan leva show alusivo aos 50 anos de carreira ao Classic Hall, em outubro
Espetáculo "Djavanear 50 anos. Só Sucessos" será apresentado no dia 31 de outubro, a partir das 21h; ingressos no site Ticketmaster
A turnê nacional do show “Djavanear 50 anos. Só Sucessos”, que comemora as cinco décadas de carreira do artista alagoano Djavan, desembarca em Pernambuco no Classic Hall, no próximo dia 31, a partir das 21h. Os ingressos estão à venda pelo site da Ticketmaster e na bilheteria do Classic Hall.
O show reúne canções do artista que atravessaram gerações e se tornaram verdadeiros clássicos da música nacional desde o início de sua carreira, iniciada em 1976 com o lançamento do álbum “A Voz, o Violão, a Música de Djavan”.
Ao longo dos últimos 50 anos, o artista construiu uma carreira marcada por composições que conquistaram o público e consolidaram seu nome entre os mais importantes da história da MPB.
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Sobre o show
O show do alagoano passeia por pelo menos 25 músicas, reunindo alguns dos maiores sucessos de sua discografia. Entre as canções que integram o espetáculo estão “Sina”, “Oceano”, “Um Amor Puro”, “Se…”, “Eu Te Devoro”, “Samurai”, “Flor de Lis” e “Açaí, em uma viagem musical que atravessa as diferentes fases de sua carreira.
Com direção artística de Gringo Cardia, o espetáculo reúne uma produção especial de iluminação e cenografia, além de uma banda formada por músicos que acompanham o artista. No palco, Djavan assume voz, violão e guitarra, acompanhado por Felipe Alves, Marcelo Mariano, Torcuato Mariano, Paulo Calasans, Renato Fonseca, Jessé Sadoc, Marcelo Martins e Rafael Rocha.
A passagem pelo Recife integra uma série de apresentações em grandes arenas e casas de espetáculos do país. A turnê, que já teve datas esgotadas em São Paulo, também contempla cidades como Salvador, Fortaleza, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Florianópolis, Belém e Maceió.
Ingressos
O público pernambucano que deseja acompanhar a apresentação deve garantir sua entrada antecipadamente. Os últimos ingressos estão disponíveis pelo site Ticketmaster e nas bilheterias oficiais, sem taxa de serviço.
Clientes com cartões Banco do Brasil podem parcelar suas compras em até seis vezes sem juros, enquanto os demais clientes contam com parcelamento em até três vezes.
A turnê “Djavanear 50 anos. Só Sucessos” é apresentada pelo Banco do Brasil, tem a Eletromidia como media partner e realização da Live Nation Brasil e Luanda Promoções.
SERVIÇO:
Djavan – Turnê “Djavanear 50 anos. Só Sucessos”
Quando: 31 de outubro de 2026 (sábado)
Onde: Classic Hall – Recife/Olinda (PE)
Ingressos: Últimas unidades à venda pelo site Ticketmaster e nas bilheterias oficiais